Dodajte samo 1 stvar u šerpu – kuća se više nikad neće usmrdeti dok kuvate kupus

Obožavate zimska jela, ali vas užasava miris kuvanog kupusa? Otkrijte kako da uz jedan sastojak vaša kuća ostane sveža.

Koliko puta ste odustali od pripreme omiljenog podvarka ili sarme samo zato što znate šta sledi? Taj težak, miris kuvanog kupusa koji se uvlači u zavese, garderobu, pa čak i nameštaj, može danima podsećati na vaš nedeljni ručak. Međutim, postoji rešenje koje je toliko jednostavno da ćete se pitati kako ga niste znali ranije.

Najefikasniji način da neutrališete miris kuvanog kupusa je da u šerpu, odmah na početku kuvanja, dodate krišku bajatog hleba ili manju šoljicu mleka. Hleb deluje kao sunđer koji upija teške arome pre nego što one napuste šerpu i prošire se vašim domom, omogućavajući vam da uživate u kuvanju bez griže savesti.

Zašto kupus uopšte ima tako intenzivan miris?

Da biste pobedili neprijatelja, morate ga razumeti. Kupus, kao i ostalo povrće iz porodice kupusnjača, sadrži jedinjenja sumpora. Prilikom termičke obrade, ova jedinjenja se aktiviraju i isparavaju, stvarajući onaj prepoznatljivi, teški miris kuvanog kupusa koji svi želimo da izbegnemo. Što se duže kupus kuva, miris postaje intenzivniji. Ali, ne brinite, hemija radi i u vašu korist ako primenite prave trikove.

Bakina tajna: Hleb ili mleko?

Stari kuvari se kunu u dva metoda. Prvi, i možda najpopularniji, jeste trik sa hlebom. Dovoljno je da komad hleba (najbolje okrajak) uvijete u čistu gazu i ubacite u lonac sa kupusom. Hleb će tokom kuvanja apsorbovati većinu isparenja.

Druga škola mišljenja predlaže mleko. Dodavanjem jedne šoljice mleka u vodu u kojoj se kuva kupus ne samo da ćete smanjiti neprijatan miris, već će i sam kupus postati mekši i ukusniji.

Alternativna rešenja iz vaše ostave

Ako pri ruci nemate hleb ili ne želite da koristite mleko, postoje i drugi saveznici koji efikasno suzbijaju miris kuvanog kupusa. Ovi sastojci su verovatno već u vašoj kuhinji:

Sirće: Postavite malu posudu sa sirćetom pored šporeta dok kuvate. Sirće je poznato po svojoj moći da neutrališe mirise iz vazduha.

Lovorov list: Ubacite nekoliko listova lovora direktno u jelo. Osim što daje divnu aromu, lovor efikasno maskira teške mirise sumpora.

Limun ili jabuka: Kriška jabuke ili malo limunovog soka u vodi za kuvanje takođe mogu učiniti čuda.

Jela koja se pamte, a ne osećaju danima

Kuhinja treba da bude srce doma odakle se šire mirisi ljubavi i topline, a ne teških isparenja koja guše prostor. Primenom ovih jednostavnih metoda, miris kuvanog kupusa postaje prošlost, a vama ostaje samo uživanje u ukusnim obrocima.

Ne dozvolite da vas strah od neprijatnih mirisa spreči da pripremite zdravo i ukusno jelo za svoju porodicu. Isprobajte trik sa hlebom već danas i gledajte kako vaša kuhinja ostaje sveža i prijatna, baš kao da ste tek provetrili prostoriju. Prijatno!

