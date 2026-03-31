Dodajte samo 1 tajni sastojak u testo za posne projice, niko neće moći da im odoli!

Dodajte samo 1 tajni sastojak u posne projice, oduševićete sve. Šoljica mlevenih oraha daje im jedinstven i interesantan ukus.

Ako se pridržavate Uskršnjeg posta ili iz nekog drugog razloga izbegavate hranu životinjskog porekla, ovaj recept za sočne domaće posne projice je nešto što morate da probate.

Pored toga što ne sadrži jaja i jogurt, kao većina proja, ovi slasni proja-mafini se posebno izdvajaju. Dodajte samo 1 tajni sastojak i promenićete sve, naime ako im dodate šolju mlevenih oraha, dobićete vrlo jedinstven i interesantan ukus i teksturu.

Sve potrebno umutićete za nekoliko minuta, a onda vam ostaje da čekate da se ispeče dok se kućom širi predivan miris.

Domaće projice sa orasima

Sastojci:

1 šolja ulja

3 šolje kisele vode

3 šolje kukuruznog brašna

2 šolje belog brašna

1 šolja mlevenih oraha

1 kašičica soli

1 kesica praška za pecivo

Priprema

Pomešajte u jednoj činiji brašno, kukuruzno brašno, mlevene orahe i prašak za pecivo.

Postepeno dodajte ulje, a potom i mineralnu gaziranu vodu, uz neprestano mešanje.

Posolite, promešajte, pa sipajte u pleh koji ste prethodno obložili pek-papirom.

Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, najmanje 30 minuta.

(Glossy)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com