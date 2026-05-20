Dodajte samo jednu punu kašiku ovog neočekivanog sastojka u mleveno meso, vaše ćufte i pljeskavice biće najsočnije i najmekanije čak i sutradan

Dodajte samo jednu punu kašiku pšeničnog griza u mleveno meso dok pravite ćufte. Biće mekane i sočne i kad se ohlade.

Želite li da vaše ćufte i pljeskavice ostanu sočne i mekane čak i dan nakon pripreme, rešenje se krije u jednostavnom sastojku koji većina ljudi ima u svojoj kuhinji. Dodajte samo jednu punu kašiku u smesu mlevenog mesa i biće dovoljna je da jelo ostane sočno i nakon hlađenja.

Ovaj neočekivani sastojak je – pšenični griz.

Tajna je u upijanju sokova

Za razliku od hleba ili prezli, griz upija prirodne sokove iz mesa tokom pečenja i postepeno ih oslobađa. Zbog toga jela od mlevenog mesa ne postaju suva i tvrda nakon stajanja u frižideru, već ostaju mekana i nežna.

Pravilo i dodatni sastojci

Pravilo je jednostavno: Dodajte samo jednu punu kašiku pšeničnog griza na pola kilograma mlevenog mesa. Smesu zatim treba ostaviti da odstoji najmanje 20 minuta kako bi griz nabubrio i povezao sastojke.

Ne preporučuje se preterivanje sa količinom jer smesa može postati previše gusta. Za još bolje rezultate, mesu možete dodati jedno jaje, sitno iseckan luk prethodno propržen na puteru, malo belog luka i kašičicu senfa. Senf dodatno omekšava meso, dok mu prženi luk daje puniji ukus i dodatnu sočnost.

Saveti za pripremu

Kuvari takođe savetuju da se smesa ne mesiti predugo jer tada ćufte ili pljeskavice mogu postati tvrde. Prilikom prženja, pljeskavice ne treba pritiskati špatulom kako se ne bi izgubili sokovi koji ih čine mekim i ukusnim.

