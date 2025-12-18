Dodajte samo ovaj sastojak i dobićete najhrskaviji pečeni krompir ikada

Otkrijte kako nastaje najhrskaviji pečeni krompir uz jedan tajni sastojak koji već imate i vaš ručak više neće biti isti!

Da biste dobili najhrskaviji pečeni krompir, potreban vam je samo jedan jeftin dodatak u vodi za kuvanje – soda bikarbona. Ovaj jednostavni beli prah potpuno menja pravila igre, stvarajući teksturu o kojoj ste do sada mogli samo da sanjate.

Zašto baš soda bikarbona pravi razliku?

Možda zvuči neobično, ali nauka iza ovoga je fascinantna. Poznati šef kuhinje Den Kluger otkrio je da dodavanje sode bikarbone u vodu povećava njenu alkalnost. Šta to znači za vaš ručak? Alkalna voda brže razlaže pektin na površini krompira.

Kada se to desi, spoljašnji sloj krompira se pretvara u finu kašu sličnu pireu, dok unutrašnjost ostaje čvrsta. Upravo taj „kašasti“ sloj, kada dođe u dodir sa vrelim uljem i toplotom rerne, dehidrira i stvara neverovatno debelu, zlatnu i hrskavu koricu. Bez ovoga, dobijate samo običan pečeni krompir. Sa ovim trikom, dobijate kulinarsko remek-delo.

Kako pripremiti najhrskaviji pečeni krompir korak po korak

Proces je jednostavniji nego što mislite, a rezultat je zagarantovan ako pratite ovaj ritual:

Priprema vode: U šerpu sipajte vodu, dodajte so i obavezno pola kašičice sode bikarbone pre nego što voda proključa.

U šerpu sipajte vodu, dodajte so i obavezno pola kašičice sode bikarbone pre nego što voda proključa. Kuvanje : Ubacite oljušteni i isečeni krompir. Kuvajte dok viljuška lako ne prolazi kroz njih, ali pazite da se ne raspadnu potpuno.

: Ubacite oljušteni i isečeni krompir. Kuvajte dok viljuška lako ne prolazi kroz njih, ali pazite da se ne raspadnu potpuno. Ključni trenutak: Nakon što ocedite vodu, vratite krompir u šerpu. Sada uradite nešto što mnogi zaborave – dobro protresite šerpu. Ovo će dodatno ohrapaviti površinu krompira i stvoriti sloj koji će postati savršeno hrskav.

Nakon što ocedite vodu, vratite krompir u šerpu. Sada uradite nešto što mnogi zaborave – dobro protresite šerpu. Ovo će dodatno ohrapaviti površinu krompira i stvoriti sloj koji će postati savršeno hrskav. Začinjavanje : Prelijte krompir uljem ili mašću, dodajte ruzmarin, beli luk i biber, pa sve dobro promešajte da se „kašasti“ sloj sjedini sa masnoćom.

: Prelijte krompir uljem ili mašću, dodajte ruzmarin, beli luk i biber, pa sve dobro promešajte da se „kašasti“ sloj sjedini sa masnoćom. Pečenje: Pecite na 200 stepeni oko 20 minuta, zatim ih okrenite i pecite dok ne postanu tamno zlatni.

Greška koju svi prave sa temperaturom

Mnogi se plaše visoke temperature, ali za najhrskaviji pečeni krompir, rerna mora biti vrela. Ako je temperatura preniska, krompir će se „kuvati“ u ulju umesto da se peče, postajući mastan i gnjecav. Ne bojte se da pojačate toplotu – to je jedini put do savršenstva.

