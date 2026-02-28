Dodajte samo ovo u mleveno meso, ćufte se nikad neće raspasti!

Kako praviti ćufte da se ne raspadnu: U meso dodajte samo jaje i jelo će uspeti svaki put. Ovo je trik uz koji nema omaške.

Ovo je trik za pravljenje ćufti uz koji nema omaške. Samo dodajte samo jednu namirnicu u mleveno meso i nikad se neće raspadati tokom prženja.

Pored sarme i jela sa roštilja, ćufte su sigurno jedno od najpopularnijih jela od mlevenog mesa iz domaće kuhinje. One se mogu jesti sa raznim dodacima i prilozima, a mnogi tvrde da su najbolje one koje se jedu uz pire krompir.

Ćufte su omiljeni obrok širom Srbije, ali mnogima zadaju muke jer često ispadnu suve ili se raspadnu tokom prženja. Profesionalni kuvari otkrivaju ključni trik za savršene ćufte koje su sočne, ukusne i čvrste.

Iako popularno, većina domaćica, a posebno onih manje iskusnih, izbegavaju da prave ovo jelo misleći da će im se ćuftice raspasti, te da će upropastiti obrok. Međutim, postoji jedan način za njihovo pravljenje uz koji nema omaške, dodajte u mleveno meso jedno jaje, pa možete uživati u ovom sočnom obroku kad god poželite.

Jaje je obavezni sastojak koji čini da se ćuftice ne raspadnu.

Sastojci:

300 gr mlevenog mesa

korica hleba u mleku

glavica crnog luka

3 čena belog luka

peršunov list

jaje

so, biber, začin

kašičica aleve paprike

Za sos:

kašika ulja

kašika brašna

200 ml kuvanog paradajza

malo kečapa

Priprema:

U mleveno meso (potrebno je da se dvaput samelje) dodajte samo koricu oceđenog hleba koji je stajao u mleku, jaje, seckan crni i beli luk, seckan peršunov list, so i alevu papriku.

Sve dobro rukama izjednačiti, praviti male ćuftice i pržiti ih u dubokom ulju.

Okretati da lepo porumene tokom prženja.

Vaditi na papirni ubrus da upije višak masnoće.

Na malo ulja propržiti kašiku brašna, pa sipati paradajz, dodati malo kečapa i vode da se sos malo razredi, dodati začin (ako je kiselo i malo šećera).

Uz ćufte možete služiti pire krompir ili bareno povrće, zavisi od toga šta više volite.

