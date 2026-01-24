Dodajte samo ovo u mleveno meso, dobićete najmekše i najsočnije pljeskavice i bez mnogo ulja

Najsočnije pljeskavice imaćete ako samo 5 minuta pre prženja dodate ovog sastojka. Upijaju mnogo manje ulja a kvalitet je mnogo bolji.

Ako želite da vam pljeskavice budu sočne, mekane i vazdušaste, postoji jednostavan trik koji ne zahteva nikakve posebne sastojke. Dovoljno je da svega nekoliko minuta pre prženja mlevenom mesu dodate, ledenu vodu.

Kulinarski stručnjaci ističu da ova metoda traje kratko, a daje iznenađujuće dobre rezultate. Dodavanje male količine hladne vode ili sitno drobljenog leda poboljšava strukturu mesa, pomaže mu da zadrži vlagu i sprečava topljenje masnoće tokom prženja, pa se tako dobiju najsočnije pljeskavice.

Optimalna mera je 2 do 3 kašike ledene vode na svakih 500–600 grama mlevenog mesa. Važno je da smesu brzo i ravnomerno promešate dok je još hladna, jer niska temperatura omogućava pravilno povezivanje proteina i masti.

Ovaj trik funkcioniše sa svim vrstama mesa, goveđim, svinjskim, pilećim, ali i njihovim kombinacijama.

Posebno je koristan kada se koristi nemasno mleveno meso, koje često zna da ispadne suvo. Vodu je najbolje dodati u završnoj fazi pripreme, neposredno pre oblikovanja pljeskavica.

Iskusni kuvari savetuju da se meso ne mesi predugo nakon dodavanja tečnosti, kako se ne bi previše ohladilo i izgubilo pun ukus.

Iako neki koriste ohlađenu pavlaku ili mleko, stručnjaci naglašavaju da je ledena voda najjednostavnije, najpristupačnije i najsigurnije rešenje.

Upravo zbog toga ova tehnika je sve popularnija kako među kućnim kuvarima, tako i među profesionalcima, koji primećuju znatno bolji kvalitet gotovog jela

(Krstarica/Glossy)

