Dodajte samo ovo u pasulj umesto sode bikarbone, skuvaće se za tili čas, a neće izgubiti korisna svojstva

Mnogima je problem vreme kuvanja pasulja, ali postoje trikovi. ,Ako stavite list morske alge umesto sode bikarbone skuvaće se dok trepnete.

Na sreću, postoji jednostavan trik uz pomoć kojeg vreme kuvanja pasulja može da se skrati. Samo dodajte ovo umesto sode bikarbone.

Pasulj je izuzetno zdrava namirnica. Bogata je vlaknima, ali i brojnim vitaminima, kao i kalijumom, magnezijumom, fosforom, jodom i drugim mineralima. Njegovom konzumacijom, obezbeđujete svom organizmu sve ove važne hranljive sastojke i minerale.

Pasulj ima jednu manu. Potrebno je dosta vremena da bismo ga skuvali. Prvenstveno je potrebno da neko vreme stoji u vodi, a zatim i da se skuva. Kada sve to saberemo, u pitanju je podosta vremena.

Na sreću, postoji jednostavan trik uz pomoć kojeg vreme kuvanja može da se skrati, a samim tim i da učinimo da jedno od omiljenih kuvanih jela što pre bude spremno za konzumaciju.

Da bi ubrzali kuvanje, ljudi uglavnom dodaju sodu bikarbonu. Međutim, pasulj od toga gubi većinu korisnih jedinjenja, a to nikako nije dobro.

Prema tome, umesto sode bikarbone, u šerpu u kojoj kuvate pasulj dodajte suve morske alge. U suštini, uglavnom je jedan list alge dovoljan za celu šerpu, a ono što je poželjno jeste da dužina svake strane alge bude najmanje 10 centimetara.

Ako ne pronađete listove ovih dimenzija, u šerpu obavezno dodajte dva ili tri lista.

(Krstarica/24sedam)

