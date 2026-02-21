Dodajte u testo 1 super sastojak: Narašće kao ludo i biće ukusnije

Ako pravite hleb ili peciva uvek dodajte jednu kašiku jabukovog sirćeta. Svako testo od njega naraste kao ludo, a ukus bude fantastičan.

Na prvom mestu potrudite se da vam i brašno i kvasac budu sveži.

Pre nego što počnete da mesite, puter i jaja izvadite iz frižidera i ostavite neko vreme na sobnoj temperaturi.

Sledeći korak jeste da ne preterujete s praškom za pecivo ili s kvascem.

Testo uvek ubacujte u već zagrejanu rernu. Idealno bi bilo da sačekate 10-15 minuta od trenutka kada se rerna zagreje, pa tek onda da stavite testo u nju.

I jedan tajni sastojak iskusnih pekara jeste jabukovo sirće.

Potrebno je da dodate samo jednu kašiku ove namirnice i testo će narasti bolje, biće još ukusnije i uspeće vam.

Niko ne voli hleb i peciva „od juče“, ni stare od nekoliko sati. Kada ih kupujemo u pekari, obično pitamo prodavce da li je sveže, razmišljajući da li je skoro izašlo iz rerne.

U prodavnicama se svežina proverava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete u svakoj prodavnici videti takozvane „profesionalne pipače“, najčešće starije ljude koji ovom tehnikom pre kupovine proveravaju na desetine vekni.

Ako se nakon pritiskanja testo brzo vrati u prvobitno stanje – sveže je. Ako ostane „spljošten“, bolje ga zaobiđite.

Ako pravite hleb kod kuće, verovatno ste primetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv od onog iz pekare, ali u čemu je tajna?

Koji sastojak dodaju pekari, pa je hleb dugo svež i mekan kao pamuk?

Caka je u jednom neočekivanom sastojku, a to znaju samo profesionalci!

– Vek trajanja pekarskih proizvoda, hleba, mafina i kolača možete produžiti dodavanjem kašike meda u testo. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku, mafini, lepinje i hleb ostaju dugo sveži i ne mrve se – objašnjava profesionalni kuvar iz „Haggis Pub & Kitchen“.

