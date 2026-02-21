Dodajte u testo 1 super sastojak: Narašće kao ludo i biće ukusnije

Ako pravite hleb ili peciva uvek dodajte jednu kašiku jabukovog sirćeta. Svako testo od njega naraste kao ludo, a ukus bude fantastičan.
Ovo svako mora da isproba. Kada pravite hleb ili neko pecivo, dodajte u testo 1 sastojak. Iznenadićete se koliko će da bude ukusnije i uspeva svaki put.
Ukoliko želite da napravite testo baš kakvo prave pekari, primenite nekoliko njihovih najvažnijih saveta i dodajte u testo 1 super tajni sastojak.
Ako ste početnik u kuhinji ili vam pak testa ne ispadaju onako kako želite, nekoliko saveta i jedan tajni sastojak pomoći će vam da vam testo fino naraste i da bude veoma ukusno.
Na prvom mestu potrudite se da vam i brašno i kvasac budu sveži.
Pre nego što počnete da mesite, puter i jaja izvadite iz frižidera i ostavite neko vreme na sobnoj temperaturi.
Sledeći korak jeste da ne preterujete s praškom za pecivo ili s kvascem.
Testo uvek ubacujte u već zagrejanu rernu. Idealno bi bilo da sačekate 10-15 minuta od trenutka kada se rerna zagreje, pa tek onda da stavite testo u nju.
I jedan tajni sastojak iskusnih pekara jeste jabukovo sirće.
Potrebno je da dodate samo jednu kašiku ove namirnice i testo će narasti bolje, biće još ukusnije i uspeće vam.
Kada pravite hleb uvek ovo dodajte u testo
Caka je u jednom neočekivanom sastojku, a to znaju samo profesionalci! Ukus će vas oduševiti
Niko ne voli hleb i peciva „od juče“, ni stare od nekoliko sati. Kada ih kupujemo u pekari, obično pitamo prodavce da li je sveže, razmišljajući da li je skoro izašlo iz rerne.
U prodavnicama se svežina proverava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete u svakoj prodavnici videti takozvane „profesionalne pipače“, najčešće starije ljude koji ovom tehnikom pre kupovine proveravaju na desetine vekni.
Ako se nakon pritiskanja testo brzo vrati u prvobitno stanje – sveže je. Ako ostane „spljošten“, bolje ga zaobiđite.
Ako pravite hleb kod kuće, verovatno ste primetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv od onog iz pekare, ali u čemu je tajna?
Koji sastojak dodaju pekari, pa je hleb dugo svež i mekan kao pamuk?
Caka je u jednom neočekivanom sastojku, a to znaju samo profesionalci!
– Vek trajanja pekarskih proizvoda, hleba, mafina i kolača možete produžiti dodavanjem kašike meda u testo. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku, mafini, lepinje i hleb ostaju dugo sveži i ne mrve se – objašnjava profesionalni kuvar iz „Haggis Pub & Kitchen“.
