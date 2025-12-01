Dodajte u testo 1 zaboravljeni sastojak, sva peciva biće prozračnija, ukusnija i sveža danima

Pravljenje najboljeg testa nije složen proces, ali se mora poštovati. Dodajte u testo skrob i imaćete prozračna, ukusna i sveža peciva.

Nije važno da li mesite kiflice, hleb ili lepinje samo dodajte u testo skrob. Ovaj sastojak svi uglavnom imaju u kuhinji učiniće da vaša peciva budu sveža i mekana danima

Napraviti najbolje testo nije složen proces, ali se mora poštovati, kako bi rezultat bio dobar.

Važno je da svi sastojci za testo imaju pre mešenja sobnu temperaturu, zato ih bar sat pre početka rada stavite na radnu dasku. Ako koristite suvi kvasac, odmah ga pomešajte sa brašnom i svim ostalim dodacima za testo.

Sigurno da većina domaćica ima svoje cake kako da testo baš svaki put uspe, ali jedan trik omogućiće da pecivo koje napravite bude sveže i po nekoliko dana.

Nije važno da li mesite kiflice, hleb ili lepinje dovoljno je da samo dodate jedan sastojak.

U pitanju je skrob koji pomaže kod svih vrsta testa.

Skrob dodajte u testo i ono će biti prozračnije, a pecivo ukusnije i svežije. Ono što je bitno da uradite je da pomešate skrob sa brašnom, pa da tako dodate u testo, a ne da ga dodajete sa nekim drugim sastojcima.

Razmera je sledeća – na 4 šolje brašna ide 1 kašika skroba. Testo nakon toga pripremajte po uobičajenom receptu i ostavljate ga da naraste kao i inače.

