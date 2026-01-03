Dodajte uvek u mleveno meso ovu namirnicu: Bilo da pravite ćufte ili punite paprike, napraviće čudo

Tajna je u namirnici koju dodajemo u mleveno meso i čini remek-delom svako jelo. Svinjska mast čini punjene paprike i ćufte sočnim i ukusnim.

Kulinarsko čudo! Dodajte samo ovu namirnicu uvek u mleveno meso i vaša jela biće najsočnija i najukusnija do sad.

Ćufte, punjene paprike ili šnicle – svejedno! Tajna je u jednoj namirnici koja je vekovima stara, a mleveno meso čini remek-delom.

Postoji mnogo načina na koje možete pripremiti mleveno meso, a svaka domaćica ima svoju tajnu kako da bude što ukusnije i sočnije. Već smo sa vama podelili trikove nekih iskusnih domaćica koje u mleveno meso dodaju puter, krompir, skrob… Iako su svi ovi saveti korisni, predlažemo vam još jedan koji vas neće koštati puno.

U pitanju je svinjska mast koja se dodaje u mleveno meso i koja jela kao što su ćufte i faširane šnicle čini mnogo ukusnijim i sočnijim.

Svinjska mast poboljšava kvalitet mesa, ali i daje posebnu aromu, pa samim tim i jela od mlevenog mesa će biti mnogo lepša. Najbolje je ako koristite svežu mast. Ako se pitate šta je to, evo i objašnjenja.

Svežu svinjsku mast skidate sa mesa koje ćete peći ili pržiti i odvajate u kese. Čuvate u zamrzivaču dok vam ne zatreba za mleveno meso, ali pre dodavanja u smesu ona se prvo samelje. Ako nemate svežu mast, slobodno koristite i kupovnu, kao što je ona za kuvanje.

Zašto je mast bolja od ulja

Iako se mnoge domaćice opiru korišćenju masti iz navike, ona je superiornija od ulja kada je reč o ukusu i sočnosti, jer se mnogo bolje integriše sa smesom za mleveno meso. Evo dodatnih saveta:

Poboljšanje sočnosti ćufti: Ako smesu premesite i ostavite da odstoji u frižideru sat vremena (sa dodatkom masti), jelo će biti mnogo kompaktnije i sočnije nakon termičke obrade.

Kombinacija sa začinima: Mast najbolje oslobađa arome tradicionalnih začina. Uverite se da ste je ravnomerno samleli sa mesom i dodajte crni luk i beli luk, kao i svežu majčinu dušicu, pre nego što smesu formirate.

Kada je dodati: Mast dodajte uvek u mleveno meso pre nego što počnete sa mešenjem smese. Ako je koristite iz zamrzivača (svežu), obavezno je prvo sameljite ili narendajte dok je još čvrsta.

Koliko je dovoljno: Za prosečnu porciju od 1 kg mlevenog mesa, 50 do 80 grama masti je idealno za postizanje željenog „čuda“ u ukusu i teksturi.

Mast možete da dodate i u smesu za riblje kotlete.

Zbog masti je meso najsočnije

Sada ste i vi deo tajne iskusnih domaćica: ključ za neodoljivo mleveno meso leži u svinjskoj masti. Bilo da pravite tradicionalne ćufte, punite paprike ili pripremate riblje kotlete, ovaj trik garantuje neuporedivu sočnost. Vraćanjem jednostavnim, starinskim sastojcima, garantovano ćete postići kulinarsko čudo.

Probajte i uverite se sami – mast je namirnica koja zaista napravi čudo u vašoj kuhinji!

