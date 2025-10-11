Dodajte uvek u testo ovaj tajni sastojak: Sva peciva će biti neverovatno ukusna i meka, otkrivaju pekari

Sjajan trik za testo koji mnogi nisu znali

Postoje razni recepti i trikovi za različite vrste testa koji omogućavaju i ne tako iskusnim domaćicama da naprave ukusan hleb, pecivo…

Iskusni pekari su otkrili šta oni dodaju u testo kako bi ono imalo savršen ukus i teksturu.

Reč je o sastojku koji svi imaju kod kuće, a to je puter.

Puter se često nalazi u sastojcima za testo, ali ga nikada niste dodavali na ovaj način. Obično se dodajte puter u komadu sobne temperature ili istopljeni puter, a mi vam savetujemo da ga malo pržite pre dodavanja u testo.

Šta treba da uradite?

Stavite puter u tiganj i kada se istopi pržite ga još 7-8 minuta i sve vreme mešajte. Zatim ga sipajte u neku posudu i ostavite da se ohladi. U testo dodajte dobijenu smesu i lepo umesite. Peciva će biti neverovatno ukusna i mekana.

Još jedan sastojak koji svi uglavnom imaju u kuhinji učiniće da vaše pecivo bude sveže i mekano danima

Važno je da svi sastojci za testo imaju pre mešenja sobnu temperaturu, zato ih bar sat pre početka rada stavite na radnu dasku. Ako koristite suvi kvasac, odmah ga pomešajte sa brašnom i svim ostalim dodacima za testo.

Sigurno da većina domaćica ima svoje cake kako da testo baš svaki put uspe, ali jedan trik omogućiće da pecivo koje napravite bude sveže i po nekoliko dana.

Nije važno da li mesite kiflice, hleb ili lepinje dovoljno je da samo dodate jedan sastojak.

U pitanju je skrob koji pomaže kod svih vrsta testa.

Ukoliko i njega dodate u testo, ono će biti prozračnije, a pecivo ukusnije i svežije. Ono što je bitno da uradite je da pomešate skrob sa brašnom, pa da tako dodate u testo, a ne da ga dodajete sa nekim drugim sastojcima.

Razmera je sledeća – na 4 šolje brašna ide 1 kašika skroba. Testo nakon toga pripremajte po uobičajenom receptu i ostavljate ga da naraste kao i inače.

