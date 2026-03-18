Dok kuvate jaja dodajte u vodu 1 sastojak, neće pucati i oljuštiće se iz jednog poteza

Za sve postoji rešenje. Osim trika sa čačkalicom možete da dodate i sok od limuna dok kuvate jaja. Ni jedno neće da pukne.

Dok kuvate jaja dodajte 1 sastojak u vodu. Neće pucati i oljuštiće se mnogo lakše! Fantastičan trik koji će vas oduševiti.

Za svaki problem postoji rešenje – rekli bi mnogi. I zaista je tako, barem kada su kuvana jaja u pitanju. Ovde se radi o fantastičnom triku koji će vam olakšati život.

Stručnjaci kažu da su jaja stara između 7 i 10 dana idealna za kuvanje i najlakše ih je oljuštiti. Sigurno ste primetili da neka jaja oljuštite bez problema, a druga, iako su bila u istoj kutiji, vam zadaju muke.

Već smo vam otkrili trik za kuvanje jaja sa šibicom ili čačkalicom, ali sada vam predlažemo nešto još bolje.

Kada krenete da kuvate jaja u vodu ubacite i krišku soka od limuna. Ovo je bitno, jer će jaja biti cela nakon termičke obrade, i neće pucati.

Zašto se jaja kuvaju sa limunom?

Sok od limuna će pomoći da jaja ne puknu prilikom kuvanja, ali će pomoći i da se lakše ogule. Zahvaljujući kiselosti ljuska jajeta će se lako skinuti. Obavezno isprobajte dok kuvate jaja da ih skuvate sa limunom, jer ćete biti oduševljeni rezultatom.

(Stvar ukusa)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com