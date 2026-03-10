Dok kuvate krompir dodajte samo 1 sastojak, skuvaće se za tren i neće se raspadati

Ako dodate kašiku ulja, ili putera u vodu dok kuvate krompir biće brže skuvan i neće se raspadati, a imaće neverovatan ukus.

Svi obožavaju krompir, namirnicu koja je deo mnogih jela, a često i prilog. Od njega se prave salate, čorbe, musaka, ali mnogi još uvek greše prilikom pripreme.

Priprema krompira nije nimalo komplikovana, ali uvek postoje trikovi koji mogu da mu poboljšaju ukus.

Ali, da li ste znali šta treba da dodate u vodu u kojoj se kuva krompir kako bi ona brže proključala i kako bi bio brže spreman?

U šerpu sipajte vodu i dodajte kašiku ulja ili putera, na samom početku, pa tek onda krompir i voda će brže provriti, a samim tim i ubrzati proces kuvanja.

Takođe, krompir će imati lepši ukus.

Mnogi još uvek greše prilikom kuvanja krompira

Evo koje su tri najčešće greške pravite dok kuvate krompir:

1. Ljuštite sirov krompir

Mnogi oljušte krompir pre ne što ga stave u šerpu za kuvanje. Ipak, najbolje je skuvati ga s korom jer će je tako biti jednostavnije da je uklonite, a stručnjaci tvrde i da je onda boljeg ukusa.

2. Kuvate ga u ključaloj vodi

Kao i s većinom povrća, ljudi čekaju da voda proključa da bi u nju ubacili krompir, ali to je velika greška jer je onda veća verovatnoća da iznutra ostane sirov.

Najbolja opcija je staviti krompir u hladnu vodu, a kad proključa, smanjiti vatru i kuvati ga do 20 minuta.

3. Proveravate viljuškom da li je kuvan

Mnogi koriste ovu metodu za proveravanje da li je krompir kuvan, odnosno dovoljno mekan. Ali, onda on počinje da se raspada u vodi, što nije baš primamljivo.

Treba da znate da je minimalno vreme za kuvanje krompira 10 minuta. Pet minuta duže biće vam potrebno manjem krompiru da se skuva, a 20 većem koji ćete koristiti u salati ili za pripremu pirea.

