Domaće kiflice sa merama na šolje: Mekane su kao duša, a imaju punjenje koje niko neće odbiti

Ove domaće kiflice prave se sa merama na šolje, mekane su kao duša i savršene su za doručak. Brzo i jednostavno do savršenog peciva!

Ne postoji ništa bolje! Ovaj recept koristi mere na šolje, pa su ove domaće kiflice mekane kao duša i uspevaju apsolutno svakome

Nema ništa lepše od mirisa sveže pečenih kiflica koje se tope u ustima. Ovaj recept za domaće kiflice sa sirom savršen je za doručak, popodnevni čaj ili kada želite da obradujete svoje najmilije nečim domaćim i toplim.

Uz nekoliko osnovnih sastojaka i šolje punu ljubavi, ove kiflice biće pravo malo zadovoljstvo na tanjiru.

Sastojci (mere na šolje):

2 šolje brašna

1 šolja kisele vode ili mleka

1/2 šolje ulja

1 jaje

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

1 kockica svežeg kvasca ili 1 pakovanje suvog kvasca

1 šolja narendanog sira (može sirni namaz ili feta)

Priprema:

U toploj tečnosti (mleko ili kisela voda) rastopite kvasac sa šećerom i ostavite da se aktivira 10 minuta. U većoj činiji pomešajte brašno i so, dodajte ulje, jaje i nadošli kvasac. Zamesite glatko testo.

Pokrijte testo i ostavite ga na toplom mestu oko 30 minuta da naraste. Nakon što je testo naraslo, razvučite ga na pobrašnjenoj površini i isecite u trouglove. Na svaki trougao stavite kašiku narendanog sira, pa pažljivo urolajte u kiflicu.

Kiflice složite na pleh obložen papirom za pečenje i premažite ih umućenim jajetom za sjajan, zlatni izgled.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20 minuta ili dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Ideje za punjenje i serviranje

Kiflice možete puniti i šunkom, spanaćem ili drugim vrstama sira.

Poslužite ih dok su još tople, uz omiljeni napitak. Prijatno!

