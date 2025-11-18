Domaće kiflice sa merama na šolje: Mekane su kao duša, a imaju punjenje koje niko neće odbiti

Ne postoji ništa bolje! Ovaj recept koristi mere na šolje, pa su ove domaće kiflice mekane kao duša i uspevaju apsolutno svakome
Nema ništa lepše od mirisa sveže pečenih kiflica koje se tope u ustima. Ovaj recept za domaće kiflice sa sirom savršen je za doručak, popodnevni čaj ili kada želite da obradujete svoje najmilije nečim domaćim i toplim.
Uz nekoliko osnovnih sastojaka i šolje punu ljubavi, ove kiflice biće pravo malo zadovoljstvo na tanjiru.
Sastojci (mere na šolje):
- 2 šolje brašna
- 1 šolja kisele vode ili mleka
- 1/2 šolje ulja
- 1 jaje
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- 1 kockica svežeg kvasca ili 1 pakovanje suvog kvasca
- 1 šolja narendanog sira (može sirni namaz ili feta)
Priprema:
U toploj tečnosti (mleko ili kisela voda) rastopite kvasac sa šećerom i ostavite da se aktivira 10 minuta. U većoj činiji pomešajte brašno i so, dodajte ulje, jaje i nadošli kvasac. Zamesite glatko testo.
Pokrijte testo i ostavite ga na toplom mestu oko 30 minuta da naraste. Nakon što je testo naraslo, razvučite ga na pobrašnjenoj površini i isecite u trouglove. Na svaki trougao stavite kašiku narendanog sira, pa pažljivo urolajte u kiflicu.
Kiflice složite na pleh obložen papirom za pečenje i premažite ih umućenim jajetom za sjajan, zlatni izgled.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20 minuta ili dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Ideje za punjenje i serviranje
Kiflice možete puniti i šunkom, spanaćem ili drugim vrstama sira.
Poslužite ih dok su još tople, uz omiljeni napitak. Prijatno!
