Ako vam se knedle raspadaju ili ispadaju gnjecave, pravite jednu grešku – evo kako to da rešite

Domaće knedle se raspadaju zbog jedne sitnice koju svi previde u kuhinji - evo kako da budu vazdušaste kao oblak.

Domaće knedle u supi izgledaju jednostavno, a opet ih polovina domaćica uništi pre nego što završe u šerpi. Tajna nije u skupim sastojcima, već u jednom potezu koji svi rade pogrešno – preterano mešaju testo. Upravo zato vam ispadaju tvrde, gnjecave ili se raspadnu čim dotaknu vrelu supu.

Tri sastojka koja već imate u kuhinji

Za vazdušaste knedle koje se tope u ustima ne treba vam ništa egzotično. Jedno sveže jaje, par kašika brašna i prstohvat soli – to je cela priča.

Bez praška za pecivo, bez griza, bez mleka. Bakina kuhinja nikada nije imala dvanaest sastojaka, pa su knedle ipak bile bolje nego u većini restorana danas.

Priprema testa korak po korak

Razbijte jaje u manju činiju i posolite. Viljuškom ga lagano umutite, taman da se žumance i belance sjedine.

Sada dolazi deo gde većina greši: brašno dodajte postepeno, kašiku po kašiku, i mešajte kratkim pokretima. Cilj je glatko testo srednje gustine – ne kao palačinke, ali ni kao za hleb.

Kada kašičica može lako da odvoji zalogaj, stali ste na vreme.

Zašto se knedle raspadaju u supi

Ako su vam se ranije raspadale, testo je bilo preretko. Ako su ispale gumene, mesili ste ga predugo i razvili gluten. Domaće knedle vole brzu ruku i mirnu šerpu – sve suprotno od onoga što instinkt govori.

Kako se kuvaju da ostanu mekane

Kada supa provri, smanjite vatru na srednju. Supa sme samo tiho da krčka, nikako da ključa na sav glas – jaki mehurići doslovno razbijaju knedle.

Kašičicom vadite male količine testa i pažljivo ih spuštajte u tečnost. Veličinu birate sami, ali znajte da će u supi narasti gotovo duplo.

Kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu, a onda im dajte još tri do četiri minuta da se dokuvaju iznutra. Poklopac ostavite blago odškrinut.

Knedle vole paru, ali ne i kondenzaciju koja im pada nazad na površinu.

Uz koju supu idu najbolje

Ove mekane knedle od jajeta pristaju uz skoro sve. Bogata pileća supa sa rezancima i šargarepom je klasika koju niko ne odbija.

Goveđa supa sa malo peršuna podiže ih na nivo nedeljnog ručka.

Lagana povrtna čorba dobija telo i tako prestaje da bude samo dijetalni eksperiment.

Probajte ih jednom bez praška za pecivo i bez ikakvih trikova sa frižiderom. Razlika je takva da ćete se zapitati zašto ste godinama komplikovali.

Domaće knedle ne traže veštinu, traže poverenje u jednostavnost.

Da li u testo za knedle ide prašak za pecivo?

Ne mora. Pravilno umućeno jaje samo daje dovoljno vazduha, a prašak često ostavi gorkast ukus i kvari teksturu

Koliko se kuvaju knedle u supi?

Ukupno oko sedam do osam minuta. Prvo ispliva na površinu, pa se ostavi još tri do četiri minuta na tihoj vatri

Mogu li se knedle praviti unapred?

Mogu, ali samo testo i to najviše sat vremena u frižideru. Već skuvane knedle gube mekoću i posle ne vrede ništa

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com