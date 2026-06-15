Domaći caciki sos vam ispadne vodenast jer preskačete jedan korak, a traje svega dva minuta i menja sve

Domaći caciki sos vam se razvodni i razdvoji? Krivac je krastavac. Iscedite ga ovako i dobićete gust, kremast sos za dva minuta.

Domaći caciki sos vam se skoro uvek razlije po tanjiru umesto da stoji gusto na hlebu? Krivac nije recept. Krivac je voda koju ostavite u krastavcu. Devedeset odsto ljudi narenda krastavac i ubaci ga pravo u jogurt, a baš tu sve propada. Dva minuta ceđenja dele vas od sosa koji se lepi za meso, a ne curi sa njega.

Zašto vam grčki caciki uvek ispadne vodenast

Krastavac je više od devedeset odsto voda. Kad ga isečete ili izrendate, ta voda ne ostaje skrivena u njemu. Ona izlazi, polako, dok sos stoji u frižideru. Posle pola sata otvorite posudu i nađete baricu oko gušće smese.

Ta voda razblaži jogurt i razdvoji sos. Umesto kremaste teksture dobijete nešto retko, sa jakim ukusom krastavca koji preglasi beli luk. A beli luk je tu glavni. Caciki bez izraženog belog luka jednostavno nije caciki.

Kako da napravite kremasti caciki za dva minuta

Ceo trik staje u jedan potez: iscedite rendani krastavac pre nego što ga dodate. Uradite to ovako, redom:

Izrendajte krastavac na krupno rende, sa korom ili bez nje, kako više volite

Pospite ga prstohvatom soli i ostavite pet minuta da pusti vodu

Stavite ga u čistu kuhinjsku krpu ili papirni ubrus

Stisnite jako, iznad sudopere, dok ne prestane da curi

Iznenadićete se koliko tečnosti izađe iz jednog srednjeg krastavca. Tek kad ostane skoro suv, umešajte ga u gusti jogurt. Ovaj jedan korak razdvaja prosečan sos od onog iz prave grčke taverne.

Šta je tačno caciki sos

Caciki je hladan grčki sos od ceđenog jogurta, krastavca, belog luka, maslinovog ulja i malo limuna. Služi se uz roštilj, u pljeskavicama, uz topli hleb ili pomfrit. Gust je, kiselkast i osvežava.

Sitnice koje podižu caciki recept na viši nivo

Koristite gusti grčki jogurt, ne obični. Obični jogurt će vam dati redak sos čak i kad iscedite krastavac savršeno. Ako imate samo običan, procedite ga kroz gazu nekoliko sati i izgubićete suvišnu surutku.

Beli luk ne sitnite nožem, izgnječite ga u pastu sa malo soli. Tako pusti više arome i ravnomerno se rasporedi. Sveže iseckan kopar ili nana na kraju daju onaj prepoznatljiv miris.

Ostavite gotov sos bar trideset minuta u frižideru pre služenja. Ukusi se povežu i beli luk omekša. Tek tada caciki dobije pun, zaokružen ukus.

Najčešća greška koja vam upropasti sos od krastavca

Najgora navika je sipanje svih sastojaka odjednom u posudu, bez ikakve pripreme. Brzo jeste, ali rezultat je razvodnjen i bezličan. Dva minuta oko krastavca vrede više od bilo kog skupog jogurta.

A koju grešku ste vi pravili sa cacikijem dok niste otkrili ovaj trik? Napišite u komentarima, zanima nas da li ste i vi godinama cedili krastavac premalo

Da li se krastavac za caciki ljušti?

Ne mora. Kora daje boju i hrskavost, ali ako je krastavac debele kore ili gorak, oljuštite ga. Stvar je ukusa.

Koliko dugo stoji domaći caciki u frižideru?

Do dva do tri dana u zatvorenoj posudi. Posle toga beli luk postaje prejak, a krastavac pusti vodu i sos omekša.

Može li domaći caciki sos bez belog luka?

Može, ali tada to više nije pravi caciki. Beli luk je glavni ukus, bez njega dobijate samo jogurt sa krastavcem.

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