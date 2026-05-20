Ne mesi se, a uspeva svima: Recept za domaći hleb koji se pravi bez muke i miriše čarobno

Dodaj Krstaricu kao željeni izvor na Guglu

Napravite najukusniji domaći hleb bez mešenja. Trebaju vam 4 sastojka, nema prljanja ruku, a rezultat je savršena hrskava korica.

Ovaj domaći hleb bez mešenja uspeva bukvalno svima, čak i ako nikada niste upalili rernu.

Zaboravite na mukotrpno mučenje s testom i pune ruke lepljivog brašna.

Treba vam samo četiri osnovna sastojka i malo strpljenja da rerna odradi svu magiju za vas.

Kako se pravi domaći hleb bez mešenja

Tajna ovog recepta leži u dugoj fermentaciji koja potpuno zamenjuje sate napornog rada rukama.

Kada testo odmara preko noći, mreža glutena se razvija sama od sebe i stvara savršene, šupljikave mehuriće.

Dobijate veknu sa hrskavom koricom i mekanom sredinom koja miriše na najbolju staru pekaru.

Sastojci i lak postupak za savršen rezultat

Pripremite:

400 grama belog brašna,

četvrtinu kašičice suvog kvasca,

jednu kašičicu soli i

300 mililitara mlake vode.

U velikoj činiji kašikom samo sjedinite sve suve sastojke, sipajte vodu i kratko promešajte da se sve poveže.

Pokrijte činiju providnom folijom i ostavite je na sobnoj temperaturi između 12 i 18 sati.

Nakon toga, testo istresite na dobro pobrašnjenu površinu, lagano ga preklopite par puta i prebacite na papir za pečenje.

Pecite u dobro zagrejanoj rerni na 230 stepeni u posudi sa poklopcem oko 30 minuta, pa skinite poklopac i pecite još 15 minuta da dobije zlatnu boju.

SAVET: Pre nego što stavite hleb u rernu, dobro zagrejte šerpu ili pekač u kome ćete ga peći, jer taj vreli udar toplote odmah podiže testo i pravi onu čuvenu, hrskavu pekarsku koru.

Koliko dugo može da stoji hleb bez mešenja

Ovaj hleb zadržava svežinu mnogo duže od običnog kupovnog kupovnog hleba zbog specifičnog procesa dizanja.

Možete ga slobodno jesti i nakon tri dana, a on se neće mrviti niti postati gumen.

Dovoljno je da ga čuvate u pamučnoj krpi ili običnoj papirnoj kesi na suvom mestu.

Zašto mi hleb bez mešenja nije uspeo

Najčešća greška je korišćenje previše vruće vode koja može da ubije kvasac na samom početku.

Voda mora biti isključivo mlaka ili hladna, jer vreme ovde radi posao umesto toplote.

Takođe, ako vam je kuhinja previše hladna, slobodno ostavite testo da stoji punih 18 sati kako bi lepo naraslo.

Da li se hleb bez mešenja može peći bez šerpe

Može se peći i na običnom plehu, ali nećete dobiti onu karakterističnu, ekstremno hrskavu koru.

Šerpa sa poklopcem zadržava paru unutra, što sprečava da se gornja površina testa isuši pre nego što hleb naraste do kraja.

Ako nemate tešku šerpu, upotrebite bilo koji dublji tiganj ili vatrostalnu posudu koju možete poklopiti aluminijumskom folijom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com