Kako umesiti domaći hleb koji uspeva iz prvog puta: Mekan kao duša i neverovatno ukusan

Umesite domaći hleb iz prvog puta, mekan kao duša i sa zlatnom koricom. Tri detalja prave razliku, probajte recept već danas.

Pravi domaći hleb ne traži pekarsku diplomu, traži 700 grama brašna i jedan detalj koji većina vas preskoči. Taj detalj nije ni kvasac ni temperatura rerne, nego rez nožem pre pečenja, i upravo zbog njega vekna naraste umesto da pukne sa strane.

Recept za hleb koji uspeva i početnicima

Sve nas muči ista stvar kad prvi put mesimo testo, hoće li kvasac uopšte da reaguje. Tajna je u vodi koja mora biti mlaka na dodir, otprilike kao bebina kupka, oko 35 stepeni.

Ako je vrela, kvasac ćete ubiti pre nego što počne da radi. Ako je hladna, čekaćete sat vremena i ništa.

Kupovne vekne kriju aditive, omekšivače i stabilizatore koje retko ko čita sa zadnje strane kese.

Kod kuće birate brašno, količinu soli i koliko ćete testo mesiti. Zbog toga svaki zalogaj ima onu punoću ukusa kakvu industrijski hleb prosto ne može da pruži.

Sastojci za jednu veliku veknu

700 g mekog brašna tip 400

400 ml mlake vode

8 g suvog kvasca (jedna kesica)

1 kašika soli

1 kašika šećera

2 kašike ulja

Kako da umesite mekan hleb:

U mlaku vodu sipajte kvasac i šećer, pa promešajte i sačekajte pet do sedam minuta. Kad se na površini pojavi penušava kapa, znate da je kvasac živ i da možete dalje.

Dodajte polovinu brašna i mešajte varjačom dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. U preostalo brašno umešajte so, a tek potom spojite obe smese. So nikad ne sme da padne direktno na kvasac, to mu zaustavlja rad.

Ubacite ulje i mesite dok testo ne postane kompaktno. Prebacite ga na pobrašnjenu radnu površinu i mesite punih deset minuta. Znam da deluje dugo, ali kraće od toga znači zbijena sredina umesto vazdušaste.

Ako se testo lepi za prste, ne sipajte odmah još brašna. Sačekajte minut, hidracija se izjednači sama.

Vratite testo u činiju, prekrijte krpom i ostavite 45 do 60 minuta na toplom mestu, dok se ne udvostruči. Najbolja je rerna sa upaljenim sijaličastim svetlom i zatvorenim vratima, čak i kad rerna nije uključena.

Sasvim druga priča je oblikovanje. Naraslo testo lagano premesite samo da ispustite veće mehuriće. Razvucite ga u pravougaonik, pa pažljivo uvijte kao rolat. Ovaj potez pravi onu ravnomernu unutrašnjost zbog koje hleb izgleda kao da je iz pekare.

Koliko se peče domaći hleb

Hleb se peče u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, oko 40 minuta, dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Pre pečenja napravite tri kosa reza nožem po površini, da vekna kontrolisano naraste.

Da proverite da li je gotov, kucnite ga prstom po dnu. Ako zvuči šuplje kao bubanj, gotov je. Drveni štapić u sredini je rezervna provera, ali zvuk je sigurniji.

Šta uraditi za mekanu koricu

Čim izvadite veknu, premažite je tankim slojem ulja i prekrijte čistom krpom. Para koja se uhvati ispod krpe omekša koricu za nekoliko minuta.

Sačekajte bar dvadeset minuta pre sečenja, ma koliko mirisalo, jer topao hleb se cepa, ne seče.

Da li mogu da koristim svež kvasac umesto suvog

Da, 8 g suvog odgovara otprilike 25 g svežeg kvasca. Razmrvite ga u mlaku vodu sa šećerom i sačekajte da se zapeni

Zašto mi hleb puca sa strane umesto odozgo

Niste napravili rezove nožem pre pečenja. Para mora negde da izađe, pa pronalazi najslabiju tačku, obično bočni šav vekne

Koliko se čuva domaći hleb

U platnenoj kesi ili kuhinjskoj krpi ostaje svež dva do tri dana. Nikako u plastičnoj kesi, jer korica omekša i pojavi se vlaga

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com