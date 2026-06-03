Najbolja hrana za stomak: Svi ga kuvamo pogrešno, a evo kako se sprema pravi domaći kačamak!

Domaći kačamak svi spremamo pogrešno. Jedna sitnica u prvih 30 sekundi odlučuje da li ćete dobiti grudve ili svilu. Probajte odmah.

Pravi domaći kačamak ne zavisi toliko od kvaliteta brašna, koliko od onih prvih trideset sekundi pripreme. Tu većina nas nesvesno greši, pa posle krivimo palentu iz prodavnice da „nije dobra“ ili da je puna aditiva. Istina je zapravo jednostavna – u samoj tehnici je kvaka.

Greška broj jedan: Brašno u hladnu vodu

Svi smo naučili da se kukuruzno brašno polako sipa u ključalu vodu uz stalno mešanje, ali tako se gotovo uvek stvore one uporne grudvice koje ni posle pola sata krčkanja ne nestaju. Stare majstorice, one iz babine kuhinje, radile su to mnogo pametnije. Brašno se najpre lepo razmuti u šolji hladne vode, pa se ta glatka kaša lagano sipa u proključalu slanu vodu. Razlika je neverovatna – kačamak postane svilenkast i spreman za jelo već posle desetak minuta.

Šta je zapravo pravi kačamak?

Pravi kačamak je gusta kaša od krupno mlevenog kukuruznog brašna, kuvana u slanoj vodi, sve dok se ne odvoji od ivica šerpe. Ništa više. Bez mleka, bez ulja u samoj smesi i bez ikakvih prečica – samo čista tradicija koja miriše na dom.

Odnos vode i brašna koji niko ne pominje

Na pola kilograma krupnog kukuruznog brašna ide tačno 1,5 litar vode i ravna kašika krupne soli. Ne litar, ne dva. Sa manje vode dobijete cement, sa više dobijete čorbu koja se posle hladi u kamen. Voda mora da ključa kao za testeninu, jak plamen, šerpa sa debelim dnom. Tanak emajl ne valja, kačamak zagori za minut.

Zašto kačamak ne sme da se meša stalno

Ovo većinu iznenadi. Kad sipate razmućeno brašno u ključalu vodu, smanjite plamen na srednje i poklopite šerpu na sedam do osam minuta. Ne dirajte ga. Kukuruz mora da popije vodu i da nabubri, mešanje u toj fazi pravi lepljivu masu. Tek posle skidate poklopac, uzimate drvenu varjaču i mešate snažno dva minuta, sve dok se masa ne odvoji od zida šerpe.

Kačamak sa kajmakom: kako se slaže u činiju

Najveći problem nije kuvanje, problem je serviranje. Kajmak se ne stavlja na vreo kačamak u tankom sloju koji se izgubi. Pravi kačamak sa kajmakom slaže se u slojevima, kao musaka. Kašika vrelog kačamaka, kašika mladog kajmaka, pa opet kačamak. Kajmak se topi između slojeva i pravi onaj zlatni potočić kad zarijete kašiku.

Šta uz njega ide, a šta nikako ne ide

Klasično, uz kačamak idu mladi sir, kiselo mleko i pržena slanina sa svojom mašću. Neki dodaju i prženo jaje preko vrha. Ne ide pavlaka iz tetrapaka, ne ide ukiseljena salata, ne idu hleb i još jedan ugljeni hidrat sa strane. Kačamak je obrok, ne prilog.

Kako da se kačamak ne lepi za šerpu

Pre nego što sipate vodu, dno šerpe namažite sa malo masti ili putera, tankim slojem. Kad gotov kačamak skinete sa ringle, ostavite ga poklopljenog još pet minuta. Sam će se odvojiti od zida. Šerpa posle ide u toplu vodu na pola sata i pere se sunđerom, bez ribanja. Sve nas to muči, a rešenje je običan puter u prvih deset sekundi.

Koliko dugo se kuva domaći kačamak

Od trenutka kad razmućeno brašno uđe u ključalu vodu, ukupno vreme je između 15 i 20 minuta. Sedam minuta pod poklopcem, dva minuta snažnog mešanja, ostalo na tihoj vatri uz povremeno okretanje varjačom.

Koja je vaša najveća greška sa kačamakom, grudve, lepljenje za šerpu ili pogrešan odnos vode? Napišite u komentaru, da vidimo ko ima babin recept koji stvarno radi.

Da li može kačamak da se pravi od finog kukuruznog brašna

Može, ali ispadne mekši i lepljiviji. Za pravu teksturu uzmite krupno mleveno brašno, takozvanu palentu, ne finu zlevku za projaru.

Zašto mi kačamak ispada gorak

Gorčina dolazi od starog brašna ili od zagorelog dna šerpe. Uvek koristite sveže brašno i debelo dno, gorak ukus se ne može popraviti naknadno.

Može li kačamak da se podgreje sutradan

Može, ali nikad u mikrotalasnoj. Isecite ga na kriške, propržite na tiganju sa malo masti dok ne dobije koricu, ukus postaje bolji nego prvog dana.

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