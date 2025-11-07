Recept koji je zaludeo internet: Domaći maslac od jednog sastojka gotov za 10 minuta (video)

Zašto kupovati skupi maslac u prodavnici kada sami možete napraviti bolji, ukusniji i zdraviji za samo 10 minuta, a koštaće vas samo 150 dinara.

Zamislite da za samo 10 minuta možete da napravite domaći maslac i to od jednog sastojka – bez aditiva, bez komplikacija i vrlo jeftino. Rezultat je kremast, mirisan i toliko dobar maslac da ćete zaboraviti na kupovni.

Domaći maslac ne zahteva nikakve posebne sastojke ili komplikovanu opremu, a kao bonus dobijate ukusnu mlaćenicu koju možete koristiti za palačinke, peciva ili torte. Ako želite da isprobate ovaj viralni trik i napravite domaći maslac od samo jednog sastojka, pratite ove jednostavne korake.

Kako napraviti domaći maslac?

Potrebna vam je samo šlag – sipajte je u činiju ili posudu miksera. Mešajte na maloj brzini, a zatim povećajte na srednju brzinu kako se krema počne zgušnjavati i manje prskati. Primetićete da će se krema u nekom trenutku pretvoriti u šlag. Da biste napravili maslac, potrebno je da nastavite da mešate dok se smesa ne razdvoji na mlaćenicu i čvrste sastojke.

Važno je nastaviti mešanje dok maslac ne dostigne pravu konzistenciju, što će trajati od 5 do 15 minuta, u zavisnosti od temperature kreme i snage vašeg miksera. Krem će se vremenom razdvojiti na tečnost i čvrstu supstancu. Tečnost je mlaćenica, a čvrste supstance su puter.

Ispirajte maslac pod hladnom vodom i malo ga promešajte dok je još u cediljki. Ispiranjem ćete ukloniti višak mlaćenice, što je važno da biste sprečili prerano kvarenje maslaca . Stisnite ga rukama, a zatim ga stavite u frižider na 5 do 10 minuta da se stvrdne.

Procedite preostali maslac iz mlaćenice i sipajte mlaćenicu u posudu ili teglu. Ova mlaćenica se može čuvati u frižideru do nedelju dana i može se koristiti u raznim jelima, kao što je čokoladna torta sa mlaćenicom.

Bonus trikovi za savršen ukus

Dodajte malo soli za puniji ukus.

Ubacite začinsko bilje poput peršuna ili bosiljka.

Eksperimentišite sa belim lukom ili limunovom koricom za gurmansku varijantu.

Zaključak – domaći maslac kao mali luksuz

Pravljenje domaćeg maslaca nije samo kulinarski trik, već i mali ritual koji vraća osećaj kontrole nad hranom koju jedete. Za 10 minuta dobijate proizvod koji je zdraviji, ukusniji i emotivno vredniji od kupovnog. Probajte – i otkrijte zašto je internet poludeo za ovim receptom.

