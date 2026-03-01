Domaći rezanci koji se ne raspadaju: Otkrivamo stari bakin trik za supu kakvu su jeli naši stari!

Domaći rezanci često postanu kaša, ali uz ovaj stari trik ostaju čvrsti. Saznajte tajnu mešenja i sušenja za savršen nedeljni ručak.

Ništa ne miriše na dom kao prava, žuta supa nedeljom u podne. Ipak, domaći rezanci znaju da budu izvor frustracije.

Često se dogodi da se raspadnu, postanu gnjecavi ili zamute onu divnu, bistru tečnost čim dotaknu vrelu vodu. Mnogi misle da je problem u kvalitetu jaja, ali iskustvo govori drugačije. Rešenje leži u samoj tehnici pripreme i strpljenju.

Zašto se domaći rezanci raspadaju tokom kuvanja?

Glavni razlog za raspadanje je previše vlažno testo ili dodavanje vode u smesu. Rezanci moraju biti suvi na dodir pre kuvanja, a testo umešeno isključivo od jaja i brašna, bez kapi vode.

Odabir brašna menja sve

Najčešća greška koju kuvari amateri prave jeste korišćenje mekog brašna. Ono brzo upija vlagu, ali je isto tako brzo i otpušta u loncu. Za čvrste rezance potrebno vam je oštro brašno, tip 400. Ono daje strukturu i onu prepoznatljivu žilavost pod zubima.

Kada pravite testo za rezance, zaboravite na vagu u početku. Mera je jednostavna: jedno jaje na 100 grama brašna je polazna tačka, ali brašno treba dodavati postepeno. Testo mora biti tvrdo. Toliko tvrdo da ga jedva mesite. Ako je mekano pod prstima, u supi će postati kaša.

Zlatno pravilo sušenja

Ovo je ključni korak koji se često preskače zbog žurbe. Bakini rezanci nikada nisu išli pravo sa oklagije u lonac. Proces ide ovako:

Umesite tvrdo testo i ostavite ga da odmori bar pola sata ispod krpe.

Razvucite ga što tanje možete (kroz mašinu ili oklagijom).

Ostavite razvučene kore da se prosuše na stolnjaku pre sečenja. One ne smeju da budu lepljive na dodir, ali ne smeju ni da pucaju.

Nakon sečenja, rastresite ih i ostavite da se suše još najmanje sat vremena.

Samo dobro prosušena domaća testenina zadržava oblik. Ako ih ubacite vlažne, skrob naglo izlazi napolje i supa sa rezancima postaje mutna.

Kuvanje zahteva prostor

Još jedna sitnica pravi razliku. Rezance kuvajte u velikoj količini vode ili supe. Ako je šerpa mala, temperatura naglo pada kada ubacite testo, kuvanje se prekida, a rezanci počinju da se „topi“.

Voda mora da vri ključem. Čim isplivaju na površinu, gotovi su. Sklonite ih sa vatre i, ovo je važno, prelijte sa malo hladne vode (tzv. šokiranje) kako bi se kuvanje momentalno zaustavilo.

Često postavljana pitanja

Mogu li se domaći rezanci zamrznuti?

Da, ali tek kada su potpuno suvi, kao oni iz prodavnice. Ako su vlažni, slepiće se u jednu grudvu leda. Čuvajte ih u kartonskoj kutiji na suvom mestu radije nego u zamrzivaču.

Zašto mi je testo sivo, a ne žuto?

To se dešava ako testo predugo stoji na vazduhu pre nego što se osuši, pa oksidira. Takođe, boja zavisi od žumanaca. Domaća jaja daju zlatnu boju, dok industrijska često daju bleđu nijansu.

Da li se dodaje so u testo?

Ne. So izvlači vlagu i čini testo gnjecavim tokom stajanja. Supu posolite dovoljno, a domaći rezanci će upiti tu slanoću tokom kuvanja.

Da li vi imate neki poseban trik kako da testo bude savršeno tanko ili se držite one stare „deblje je slađe“? Pišite nam u komentarima.

