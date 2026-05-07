Najbolji domaći somuni, mnogo su bolji od onih iz pekare: Primenite ova 2 trika da bi bili meki kao duša i vazdušasti

Domaći somuni - ovo je recept koji daje testo meko kao duša i koru zlatnu kao iz pekare. Probajte odmah dova 2 trika koji prave razliku!

Pravi domaći somuni! Ovaj recept krije dva detalja koja većina domaćica preskoči. Ako su Vam somuni do sada bili gumeni ili previše tvrdi, problem nije u brašnu. Problem je u temperaturi vode i u načinu kako oblikujete testo.

Sastojci za vazdušaste somune

Za pet do šest somuna pripremite sledeće namirnice. Količine su proverene i ne trpe improvizaciju.

500 g mekog brašna tip 500

300 ml mlake vode (oko 35 stepeni)

7 g suvog kvasca ili 20 g svežeg

kašičica šećera

kašičica soli

dve kašike ulja

jedan jogurt od 150 ml (tajni sastojak)

Kako se pravi recept za somune korak po korak

U mlaku vodu razmutite kvasac i šećer. Sačekajte pet minuta da se uhvati pena. U brašno dodajte so, pa ulijte aktivirani kvasac, jogurt i ulje. Mesite rukama desetak minuta dok testo ne postane glatko i elastično.

Pokrijte ga vlažnom krpom i ostavite na toplom mestu sat vremena. Testo mora duplo da naraste, inače somuni neće biti šupljikavi iznutra.

Prvi trik: jogurt umesto dela vode

Jogurt sadrži mlečnu kiselinu koja razgrađuje gluten i čini sredinu mekom. Bez njega dobijate čvrstu pogaču, sa njim pravi vazdušasti somuni koji se cepaju rukama.

Drugi trik: para u rerni

Ovo je deo koji pekare rade, a kuće zaboravljaju. Dok se rerna greje na 230 stepeni, na dno stavite plitku posudu sa kipućom vodom. Para sprečava da se kora prebrzo stegne i daje somunima onaj zlatni sjaj kao iz pekare.

Šta su zapravo somuni

Somuni su okrugle, pljosnate pogačice od kvasnog testa, karakteristične za balkansku kuhinju. Peku se na visokoj temperaturi, imaju mekanu sredinu i tanku hrskavu koru. Najčešće se služe uz ćevape, kajmak ili čorbe.

Oblikovanje i pečenje somuna kao iz pekare

Naraslo testo podelite na pet jednakih lopti. Razvucite ih rukama na debljinu od oko dva centimetra. Ne koristite oklagiju, jer ona izbacuje vazduh iz testa.

Vrhom noža napravite mrežaste rezove po površini, premazujte mlakom vodom i pospite susamom ili crnim kimom. Ostavite ih još 15 minuta da malo naknadno narastu.

Pecite ih osam do deset minuta na 230 stepeni, pa smanjite na 200 i pecite još pet minuta. Čim ih izvadite, pokrijte ih čistom krpom da ne otvrdnu.

Najčešće greške kod pravljenja somuna kod kuće

vrela voda koja ubija kvasac

premalo mešenja, pa testo ostaje zbijeno

pečenje na nedovoljno zagrejanoj rerni

otvaranje rerne u prvih sedam minuta

Ako poštujete redosled, mekani domaći somuni izlaze savršeni iz prvog pokušaja. Ovaj recept za somune radi i sa integralnim brašnom, samo dodajte 30 ml vode više.

Koju grešku ste Vi pravili sa testom za somune do sada? Podelite svoj recept u komentarima.

Zašto su moji somuni tvrdi posle pečenja?

Najčešće zato što testo nije dovoljno naraslo ili ste ih pekli bez pare. Pokrijte ih krpom čim izađu iz rerne.

Mogu li somuni da se prave bez kvasca?

Mogu, sa praškom za pecivo i jogurtom, ali neće biti šupljikavi iznutra. Tekstura će biti bliža lepinji nego pravom somunu.

Kako da somuni ostanu meki sutradan?

Čuvajte ih u platnenoj kesi ili papirnoj vreći, nikako u najlonu. Pre serviranja ih nakratko zagrejte u rerni sa malo vode.

