Bolji od bilo kog kupovnog: Tajni recept za domaći sos posle kog će se burgeri brisati sa tanjira!

Domaći sos za burger sa jednim neočekivanim sastojkom menja ukus iz korena. Probajte večeras i bacite kupovne flašice.

Tajni sastojak za vrhunski, a domaći sos za burger nije ni skupa dimljena paprika, ni viski, ni fensi senf iz delikatesa. To je jedna obična kašika rasola iz tegle kiselih krastavčića, ona mutna tečnost koju većina nas baca u sudoperu bez razmišljanja. A upravo ta tečnost pretvara običan majonez i kečap u ‘ono nešto’ zbog čega će gosti tražiti da im sipaš još.

Većina recepata za burger sos vrti istu priču: majonez, kečap, senf, malo paprike i to je to. Ispadne to pristojno, ali nekako ravno i dosadno. Nedostaje mu onaj šmek, ona prava oštrina koja preseče masnoću pljeskavice i natera te da odmah uzmeš i sledeći zalogaj.

E, tu na scenu stupa rasol. Kiselina, so i začini iz tegle ulaze pravo u sos, daju mu karakter i dižu ga na nivo najboljih burger barova, a sve bez centa dodatnog troška.

Šta tačno ide u domaći sos za burger

Mere su za četiri velika burgera, dovoljno i da ostane za umakanje pomfrita. Sve se meša u jednoj činiji, viljuškom, za nepunih pet minuta. Bez blendera, bez procesora, bez drame oko opreme.

4 kašike majoneza (domaći ako stignete, ako ne, neki gušći kupovni)

1 kašika kečapa

1 kašičica oštrog senfa

1 kašika rasola iz tegle kiselih krastavčića

1 mali kiseli krastavčić, sitno iseckan

pola kašičice slatke aleve paprike

nekoliko kapi vorčester sosa

biber po ukusu, so probajte pre nego dodate

So merite na kraju. Rasol i vorčester nose dosta soli, pa ako solite na pamet, presolićete. Probajte vrhom kašike, pa dosolite samo ako stvarno treba.

Zašto rasol, a ne sirće

Sirće je golo kiselo. Bocne jezik i nestane. Rasol iz tegle krastavčića krije celu jednu malu apoteku ukusa: biber u zrnu, lovorov list, kopar, beli luk, ponekad i ren. Sve to je već nedeljama radilo u tegli, ukusi su se vezali i zaokružili. Kad to upadne u majonez, ne dobijate samo kiselo, dobijate dubinu.

Najveća greška: Previše kečapa

Tu većina nas greši. Kad je sos malo bled, prva reakcija je dodati još kečapa. Onda sos postane sladunjav, lepljiv, više liči na preliv za prženi krompir nego na ozbiljnu pratnju mesu. Kečap je tu samo zbog boje i taman malo slatkoće. Ako je ukus mlak, dodajte rasol, senf ili koju kap vorčestera, nikako još kečapa.

Kako da sos „legne“ k’o kec na desetku

Sos napravite barem pola sata pre nego što pljeskavice uopšte krenu na roštilj. Pokrijte činiju i ubacite je u frižider. Kad odstoji, majonez se lepo stegne, krastavčići puste svoj sok, a ona aleva paprika se „otvori“ i pusti boju. Sos koji ste upravo umutili i onaj koji je odležao tih 30 minuta – to su dva različita sveta.

Ako ga spremate za ekipu, napravite slobodno veću količinu dan ranije. Može da stoji u frižideru tri dana, samo ga držite u staklenoj tegli sa poklopcem. Nemojte u plastiku, ona upija miris belog luka pa će ti frižider posle nedelju dana mirisati k’o kebab šank na stanici.

Nije samo za burgere

Ovaj domaći sos za burger, nije jednonamenski, pa nemojte da ga čuvate samo za pljeskavice. Probajte ga uz ćevape kad vam je puna kapa kajmaka i hoćete nešto laganije i svežije. Uz pečeni krompir iz rerne radi posao bolje od bilo koje pavlake.

A kad ga stavite u pita-lepinju sa piletinom, dodate onaj „fali mi nešto“ momenat koji običan sendvič pretvara u obrok za pamćenje. Jednom kad ovo napravite, kupovne flašice u vratima frižidera počeće da vam izgledaju potpuno suvišno – i bićeš u pravu.

Može li se umesto rasola koristiti tečnost iz tegle feferona

Može, ali računajte na ljutinu. Smanjite količinu na pola kašike i probajte pre nego dodate još.

Koliko dugo se domaći sos za burger drži u frižideru

Do tri dana u staklenoj tegli sa poklopcem. Posle toga majonez počinje da se razdvaja i ukus opada.

Da li može bez vorčester sosa

Može, zamenite ga sa nekoliko kapi sojinog sosa. Slično pojačava ukus, samo ide malo na slano, pa pazite sa soli.

