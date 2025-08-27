Domaćice su poludele za ovim trikom: Ogulite šljive za slatko bez muke!

Ljuštenje šljiva može biti zamoran posao, posebno kada pripremate veće količine za slatko. Međutim, postoji jednostavan trik koji će vam uštedeti vreme i olakšati ceo proces.

Najefikasniji način da oljuštite šljive jeste da ih prvo blanširate. Taj proces možete da završite za nekoliko minuta, a da šljive ostanu cele, sočne i savršene za kuvanje.

Trik za ljuštenje šljiva

Operite šljive i oštrim nožem napravite mali plitak rez u obliku krstića na vrhu svake šljive, sa suprotne strane od peteljke.

Odmah ih prebacite u ledenu vodu, kako bi se zaustavio proces omekšavanja i olakšalo guljenje.

Kada se ohlade, kožica će se lako skidati prstima ili nožem, počevši od reza koji ste napravili.

Nakon toga, šljive su spremne za dalju obradu, odnosno vađenje koštica i kuvanje slatkog.

Ova metoda ne samo da štedi vreme, već i čuva oblik plodova, što je posebno važno ako pravite slatko od celih šljiva.

