Dosta ste jeli žilavo meso: Uz ovaj kafanski trik biće mekano kao puter, a tajna je u 1 sastojku iz frižidera

Zaboravite na žilavo meso i neuspeli ručak. Uz ovaj jednostavan trik sa kivijem, svaki zalogaj će se topiti u ustima.

Koliko puta Vam se desilo da kupite prelepe komade junetine ili svinjetine, radujete se bogatom ručku, a na kraju završite sa „đonom“ u tanjiru? Razočaranje kada shvatite da ste uzalud trošili vreme i novac je ogromno, pogotovo kada želite da impresionirate porodicu. Međutim, ne brinite, niste jedini kojima žilavo meso zadaje glavobolju. Rešenje je mnogo jednostavnije nego što mislite i verovatno ga već imate u svojoj korpi sa voćem ili frižideru.

Tajna koju iskusni kafanski kuvari godinama koriste da bi dobili ono savršeno, puter-mekano meso, krije se u voćki koju obično jedemo za užinu – kiviju. Da, dobro ste pročitali. Iako zvuči neobično, ovaj zeleni plod sadrži moćne enzime koji čine čuda za strukturu mesa i garantuju uspeh.

Zašto baš kivi pretvara žilavo meso u puter?

Kivi sadrži specifičan proteolitički enzim koji se zove aktinidin. Ovaj prirodni sastojak ima neverovatnu moć da razbija čvrsta vezivna tkiva u proteinima mesa brže i efikasnije od bilo kog kupovnog čekića, sirćeta ili hemijske marinade. Dok žilavo meso obično zahteva sate dinstanja na tihoj vatri da bi omekšalo, kivi taj proces skraćuje na svega pola sata, čuvajući pritom sve sokove unutra.

Ovo je posebno korisno kada pripremate jeftinije komade mesa koji su prirodno tvrđi i puni žilica. Umesto da ih izbegavate, uz ovaj trik oni mogu postati zvezda Vaše trpeze, rame uz rame sa najskupljim biftecima.

Kako se pravilno koristi ova marinada?

Da biste postigli efekat mekoće kao u najboljem restoranu i izbegli greške, pratite ove jednostavne korake:

Priprema voća: Ogulite jedan do dva kivija (zavisno od količine mesa) i izgnječite ih viljuškom ili kratko izblendajte dok ne dobijete kašu. Mariniranje: Sirovo meso dobro premažite ovom smesom sa svih strana. Vreme delovanja: Ostavite da odstoji u frižideru. Ovde budite veoma oprezni – žilavo meso treba da stoji u ovoj marinadi od 30 minuta do najviše sat vremena. Ispiranje: Ako ga ostavite predugo, enzimi će previše razgraditi vlakna i meso može postati kašasto. Pre pečenja ili dinstanja, obavezno isperite meso hladnom vodom i posušite ubrusom.

Nakon ovog tretmana, meso pripremajte na uobičajen način. Odmah ćete pod prstima osetiti razliku, a kada ga ispečete, primetićete da se seče viljuškom i da se topi u ustima.

Trik koji štedi novac i živce

Iako kivi neutrališe tvrdoću, on ne menja drastično ukus mesa ako ga dobro isperete pre termičke obrade. Ovo je idealan način da uštedite novac kupujući povoljnije komade mesa, znajući da će rezultat uvek biti vrhunski. Vaši gosti će se sigurno pitati u čemu je tajna, a žilavo meso će postati samo ružna kulinarska prošlost o kojoj se više ne priča.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Zamislite lica Vaših ukućana kada probaju prvi zalogaj koji se prosto topi na jeziku, punog ukusa i sočnosti. Ne čekajte posebnu priliku, isprobajte ovaj trik sa kivijem već danas i uverite se zašto profesionalci ovaj metod čuvaju kao svoje tajno oružje!

