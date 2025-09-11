Duh Mediterana na srpski način: Domaći džem od limuna od samo 3 sastojka!

Za razliku od klasičnih voćnih džemova, džem od limuna donosi jedinstvenu kombinaciju slatkoće, blage gorčine i osvežavajuće kiselosti.

Njegova zlatno-žuta boja i intenzivan citrusni miris unose dašak mediteranskog sunca čak i u najhladnije dane. Idealan je kao namaz, dodatak kolačima, palačinkama ili čak kao prelaz za sladoled, prenosi informer.rs.

Sastojci:

1 kg limuna

1,5 kg šećera

400 ml vode

Priprema:

Limune dobro operi i oljušti koru pomoću ljuštilice.

U šerpu sipaj vodu, dodaj cele limunove i koru, pa kuvaj 20 minuta.

Ocedi, limune iseckaj na kriške, izgnječi i vrati u šerpu.

Dodaj šećer i kuvaj dok se džem ne zgusne.

Sipaj u sterilisane tegle i čuvaj u frižideru.

