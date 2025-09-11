Duh Mediterana na srpski način: Domaći džem od limuna od samo 3 sastojka!

Za razliku od klasičnih voćnih džemova, džem od limuna donosi jedinstvenu kombinaciju slatkoće, blage gorčine i osvežavajuće kiselosti.
Njegova zlatno-žuta boja i intenzivan citrusni miris unose dašak mediteranskog sunca čak i u najhladnije dane. Idealan je kao namaz, dodatak kolačima, palačinkama ili čak kao prelaz za sladoled, prenosi informer.rs.
Sastojci:
1 kg limuna
1,5 kg šećera
400 ml vode
Priprema:
Limune dobro operi i oljušti koru pomoću ljuštilice.
U šerpu sipaj vodu, dodaj cele limunove i koru, pa kuvaj 20 minuta.
Ocedi, limune iseckaj na kriške, izgnječi i vrati u šerpu.
Dodaj šećer i kuvaj dok se džem ne zgusne.
Sipaj u sterilisane tegle i čuvaj u frižideru.
