Domaći džem od jagoda bez grama šećera i konzervansa: Kada jednom probate, pravićete uvek

Džem od jagoda bez šećera i konzervansa, gotov za 40 minuta uz samo 4 sastojka. Probajte recept i više nikad ga nećete kupovati u radnji.

Sezona jagoda traje kratko, a džem od jagoda bez šećera i konzervansa rešava taj problem na najukusniji mogući način. Pravi se od četiri sastojka, kuva se nešto duže od pola sata i ne traži nikakvu kuvarsku veštinu.

Većini omiljeno voće, jagode, u svežem obliku su dostupne svega nekoliko nedelja godišnje. Dok uživate u mirisnim crvenim plodovima, glava već radi šta sve da napravite od njih. Sok, kolač, sladoled, a onda neizbežno i pekmez.

Problem nastaje kod kupovnih varijanti pretrpanih belim šećerom.

Zašto domaći džem od jagoda pobeđuje kupovni

Kupovne tegle često imaju više šećera nego voća. Tu su i konzervansi, zgušnjivači, ponekad i veštačke arome. Domaća verzija dobija slatkoću isključivo iz meda i prirodnih šećera koje jagoda već nosi u sebi.

Ukus je intenzivniji, boja prirodnija, a vi tačno znate šta jedete.

Sastojci za džem

1 kg zrelih jagoda

60 ml svežeg limunovog soka

3 kašičice izrendane kore limuna

70 grama meda

Priprema korak po korak

Jagode dobro operite, ocedite i očistite od peteljki. Usitnite ih nožem ili ispasirajte do željene teksture, zavisno od toga da li volite komadiće u pekmezu od jagoda ili glatku kremastu masu. Prebacite ih u dublju šerpu sa debljim dnom, jer se tako ravnomernije kuva i ne lepi za posudu.

Dodajte rendanu koru limuna, limunov sok i med. Promešajte drvenom kuvačom i stavite na srednje jaku vatru. Kuvajte uz često mešanje između 35 i 45 minuta, dok smesa ne postane gusta i dok se na površini ne počnu javljati sitni balončići. To je znak da je gotov.

Caka za gušći džem bez ijednog dodatka

Limun u ovom receptu ne služi samo zbog kiselkastog tona. Pektin koji se prirodno nalazi u kori i soku limuna pomaže da se masa stegne kako treba, bez potrebe za želatinom ili kupovnim zgušnjivačima. Zato ne preskačite rendanu koru, ona radi pola posla.

Da li džem od jagoda bez šećera može da se čuva duže

Ne može onoliko koliko kupovni, ali to je mala cena. Šećer u industrijskoj proizvodnji ima ulogu prirodnog konzervansa, pa bez njega rok trajanja se znatno skraćuje.

Domaći džem od jagoda čuvajte isključivo u frižideru i pojedite ga u roku od dve nedelje.

Tegle pre punjenja obavezno sterilišite ključalom vodom ili u rerni. Sipajte vreo džem u suvu, vrelu teglu i odmah zatvorite. Time produžavate svežinu za nekoliko dana i smanjujete rizik od kvarenja.

Sa čim ide najbolje

Najlepši je na toploj kifli sa puterom, u jogurtu, preko palačinki ili kao fil za domaći biskvit. Kašičica u običnom čaju pretvara napitak u nešto sasvim drugo.

Probajte ga i preko zrelog kozjeg sira, kombinacija deluje neobično, ali jednom kad probate, tražićete je opet.

Koliko traje džem od jagoda bez šećera u frižideru

Do dve nedelje u zatvorenoj sterilisanoj tegli na hladnom. Posle otvaranja pojedite ga u roku od sedam dana

Može li med da se zameni nečim drugim

Da, javorovim sirupom ili agavinim sirupom u istoj količini. Ukus će biti malo blaži, a tekstura skoro identična

Zašto se moj džem nije zgusnuo

Verovatno ste skratili vreme kuvanja ili preskočili koru limuna. Pektin iz kore je ključan za gustinu bez dodatnih zgušnjivača

