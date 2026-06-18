Džem od jagoda na brzaka, umesto šerpe ide u tiganj: Gust je kao marmelada, a voće ostane celo

Džem od jagoda za 15 minuta u tiganju umesto šerpe, gust kao marmelada i sa celim voćem. Probajte ovaj trik dok je sezona još tu.

Džem od jagoda u plitkom tiganju bude gust za petnaestak minuta, dok u dubokoj šerpi krčka i po sat vremena. Razlika nije u jagodama. Razlika je u širini suda i u tome koliko vlage može da pobegne odjednom.

Sezona jagoda traje kratko, do kraja juna na pijaci u Beogradu jagode su još slatke i jeftine. Tada vredi napraviti par tegli. A ako vam je dosad ispadala retka kaša ili raskuvana smesa bez ijednog celog ploda, problem je skoro uvek bio isti.

Zašto duboka šerpa pravi retku kašu

U dubokoj šerpi voda iz jagoda nema kuda da ode. Para se skuplja, smesa krčka, vi mešate, i dok džem konačno ne ugusti, jagode su se već raspale u pire. Plitak tiganj radi suprotno. Velika površina znači da voda isparava brzo, pa se šećer i pektin zgusnu pre nego što voće stigne da se raspadne.

Kako da napravite gust džem od jagoda u tiganju

Uzmite najširi tiganj koji imate, idealno onaj sa visokim ivicama. Stavite oko 700 grama očišćenih jagoda u jedan sloj, ne na gomilu. Dodajte 250 grama šećera i sok od pola limuna. Limun nije za ukus, on aktivira pektin i pomaže da se masa stegne.

Pustite jak plamen. Nemojte odmah da mešate. Prvih par minuta jagode puštaju svoju vodu i to je trenutak kada većina vas pogreši kašikom. Samo prodrmajte tiganj za dršku, kao kad pripremate palačinke. Tako se jagode pomeraju, a ostaju cele.

Posle pet do sedam minuta smesa počinje da bućka krupnim mehurima. Tada smanjite na srednje i nežno gurnite jagode silikonskom lopaticom, bez gnječenja. Kapnite malo džema na hladan tanjir. Ako se ne razliva, gotovo je.

Koliko traje džem od jagoda iz tiganja

Brzi džem od jagoda u tiganju traje gust posle 12 do 15 minuta, dok je klasičan recept u šerpi tražio 40 minuta i stalno mešanje. Sipajte vruć u sterilisane tegle i odmah okrenite naopako.

Mnoge domaćice dignu plamen, pa odmah krenu da mešaju iz straha da ne zagori. Upravo to gnječenje pretvori jagode u marmeladu bez teksture. Pustite tiganj da radi svoj posao.

Manja količina. To je drugi trik. Ako ubacite kilogram i po jagoda u jedan tiganj, slojevi se gomilaju i para opet zarobi vlagu. Radite u manjim turama, dve tegle po turi, i svaka tura bude gotova brže od jedne velike šerpe.

Sa čime ide ovaj džem

Cele jagode iz ovog džema lepo stoje na palačinki, u jutarnjem jogurtu ili preko domaće gibanice sa sirom. Pošto je gušći od običnog, ne curi sa hleba i ne natapa testo. Jedna kašika daje boju i miris cele tegle.

Probajte ovog vikenda dok jagode još miriše cela kuhinja. Koja vam je najveća greška dosad pravila retak džem, mešanje ili predugo kuvanje? Napišite u komentarima šta vama upali.

Zašto se moj džem od jagoda ne zgusne

Najčešće zbog premalo površine i premalo limuna. Koristite širok tiganj i dodajte sok limuna da se pektin aktivira i masa stegne.

Da li mogu džem od jagoda bez šećera

Možete sa manje šećera, ali tada džem teže gusti i kraće traje. Dodajte više limuna ili malo pektina za gušću teksturu.

Kako da jagode ostanu cele u džemu

Ne mešajte kašikom, već prodrmajte tiganj za dršku. Jagode se tako pomeraju i ne raspadaju u pire dok smesa gusti.

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