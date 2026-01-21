Ekspres-pogačice gotove za samo 8 minuta: Jedite ih do mile volje, jer definitivno ne goje!

Ove pogačice su zdrava opcija koju možete jesti bez griže savesti da ćete se ugojiti. Spremaju se ekspresno, za 8 minuta

Poslednjih godina mnogi počinju da brinu o zdravoj ishrani. Ukoliko ste na nekom režimu trenutno, držite dijetu ili tek planirate ovaj recept se mora naći na vašem meniju.

Keto ekspres-pogačice sa sirom su zdrava opcija koju možete jesti bez griže savesti da ćete se ugojiti.

Sastojci za ekspres-pogačice:

190 g bademovog brašna

jedna kašičica praška za pecivo

Soli po ukusu

340 g mocarela sira

60 g krem sira

dva jajeta za testo i jedno jaje za premazivanje

Priprema:

Pomešajte brašno sa praškom za pecivo i dodajte so. U drugoj posudi pomešajte rendanu mocarelu i krem sir, pa otopite na pari (samo stavite iznad šerpice u kojoj ključa voda, sir se brzo topi). U istopljen sir dodajte 2 jajeta i promešajte.

Na kraju tu smesu dodajte u brašno i mesite rukama. Navlažite ruke uljem pa odvajajte i formirajte male loptice koje ćete rukama spljeskati malo u oblik pogačice. Premažite jajetom i ređajte na pleh obložen pek papirom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 C osam minuta. Poslužite uz prilog po želji.

