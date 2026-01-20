Ekspresno do peciva i hleba: Vrhunska kuvarica otkriva kako da vam testo naraste za 5 minuta! (VIDEO)

Čekanje da testo nadođe je nekada najzamorniji deo pravljenja hleba i peciva. Uobičajeno je da, kada umesite testo, ono mora da stoji na toplom minimalno nekih pola sata do sat vremena kako bi se udvostručilo.
Ali, postoji i ekspresno rešenje i za to.
Na popularnoj društvenoj mreži TikTok postoji video za jednostavan trik koji će vam pomoći da iste rezultate postignete za 5 minuta.
@belspies
This is my go to trick when I realize I don’t have as much time as I thought! #dough #baking #lifehack #foryou #yum #bread
Sve što treba da uradite je da stavite vodu da proključa, a zatim da je sipate u neku vatrostalnu posudu. Posudu u kojoj je pokriveno testo stavite na rešetku rerne, a posudu sa ključalom vodom stavite ispod. Rerna treba da bude isključena. Ostavite tako 5-10 minuta.
Ovaj super trik će vam pomoći da na brzinu napravite kiflice ili uštipke, kao i bilo koje slatko ili slano pecivo, pogotovo ako vam je kuhinja hlada ili ste u žurbi, ili vas samo mrzi da čekate pola sata da nadođe.
