Ekspresno do peciva i hleba: Vrhunska kuvarica otkriva kako da vam testo naraste za 5 minuta! (VIDEO)

Čekanje da testo nadođe je nekada najzamorniji deo pravljenja hleba i peciva. Uobičajeno je da, kada umesite testo, ono mora da stoji na toplom minimalno nekih pola sata do sat vremena kako bi se udvostručilo.

Ali, postoji i ekspresno rešenje i za to.

Na popularnoj društvenoj mreži TikTok postoji video za jednostavan trik koji će vam pomoći da iste rezultate postignete za 5 minuta.

Sve što treba da uradite je da stavite vodu da proključa, a zatim da je sipate u neku vatrostalnu posudu. Posudu u kojoj je pokriveno testo stavite na rešetku rerne, a posudu sa ključalom vodom stavite ispod. Rerna treba da bude isključena. Ostavite tako 5-10 minuta.

Ovaj super trik će vam pomoći da na brzinu napravite kiflice ili uštipke, kao i bilo koje slatko ili slano pecivo, pogotovo ako vam je kuhinja hlada ili ste u žurbi, ili vas samo mrzi da čekate pola sata da nadođe.

