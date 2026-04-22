Ekstra čokoladne ledene kocke: Toliko su dobre da ćete ih praviti stalno, zaboravićete na klasične

Najbolje čokoladne ledene kocke koje ćete ikada probati. Sočan i osvežavajuć desert bogat čokoladom koji nestaje sa stola za tren.

Dosta vam je suvih biskvita koji se krunu pod viljuškom? Ove čokoladne ledene kocke su toliko natopljene hladnim mlekom da se korica bukvalno sjedinjuje sa filom u jednu savršenu, kremastu celinu.

Ne treba vam brdo para ni sati u kuhinji. Sve se muti od par osnovnih sastojaka, a rezultat je čokoladna bomba koja izgleda moćnije od svake torte.

Gornji sloj je debela, sjajna glazura koja se presijava kao ogledalo i ne puca pri sečenju. Sredinu drži fil koji je hladan i lagan kao najfiniji sladoled.

Čim ovaj kolač iznesete na sto, pleh se isprazni za pet minuta. Nemoguće je stati na samo jednom parčetu.

Ako želite desert koji uvek uspeva i koji će vam porodica tražiti svaki vikend, ove čokoladne ledene kocke su jedini recept koji treba da sačuvate.

Sastojci za savršene čokoladne ledene kocke:

Za biskvit:

4 jaja

1 čaša šećera

1 čaša mleka

pola čaše ulja

1 kesica vanilin šećera

1 kesica praška za pecivo

3 kašike kakaa

1,5 čaša brašna

Za natapanje: 1,5 čaša hladnog mleka.

Za krem:

2 kesice šlaga

1,5 čaša hladnog mleka

2 pune kašike krem namaza

1 kašika krem sira

1 kašičica kakaa

Za čokoladni ganaš: 200 ml slatke pavlake, 100 g crne čokolade, 100 g mlečne čokolade.

Kako se pravi ovaj čokoladni užitak

Prvo umutite 4 jaja sa čašom šećera dok ne postanu gusta, svetla pena. Dodajte čašu mleka i pola čaše ulja, pa lagano umešajte brašno, kakao, vanilin šećer i prašak za pecivo.

Smesu pecite na 180 stepeni oko 25 minuta. Čim koru izvadite iz rerne, onako vrelu je odmah prelijte sa 1,5 čašom hladnog mleka.

Pustite biskvit da „popije“ svaku kap dok se potpuno ne ohladi.

Za fil čvrsto umutite 2 kesice šlaga sa 1,5 čašom mleka, pa unutra ubacite 2 kašike krem namaza i kašiku krem sira.

Sir je tajni sastojak – on daje stabilnost i ubija onu tešku, šećernu slatkoću. Premažite ga preko skroz hladne kore i poravnajte.

Glazura koja se sija kao ogledalo

Zagrejte 200 ml slatke pavlake do vrenja (ali neka ne proključa), sklonite je sa vatre i unutra ubacite po 100 g obe vrste čokolade.

Mešajte polako dok ne dobijete savršeno glatku i sjajnu smesu. Kada se malo prohladi, prelijte preko fila.

Za onaj „ekstra“ dubok ukus, u toplu čokoladu dodajte mrvicu soli i pola kašičice instant kafe.

So izvlači maksimum iz kakaa, a niko neće provaliti u čemu je fora.

Kako da svako parče izgleda kao iz poslastičarnice

Da bi vaše čokoladne ledene kocke imale one savršene, oštre ivice, ne secite ih „na suvo“. Umočite tanak nož u vrelu vodu, nabrzinu ga obrišite krpom i tek onda povucite rez.

Ponovite ovo pre svakog pokreta. Toplota noža će prolaziti kroz čokoladnu glazuru kao kroz puter, pa se ona neće lomiti niti krnji, a slojevi će ostati kristalno jasni i čisti.

Ostavite pleh u frižideru bar 4 sata, a najbolje preko noći. Tek tada će biskvit postati onaj pravi, ledeni užitak koji se topi u ustima.

Poslužite kolač direktno iz frižidera i spremite se da delite recept svima.

