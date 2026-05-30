Eliksir od mladih oraha baka pravi 60 godina, samo 4 sastojka, a sve komšije dolaze po flašicu

Eliksir od mladih oraha sprema se sa 4 sastojka i čeka 40 dana. Probajte recept koji baka čuva decenijama u tegli.

Eliksir od mladih oraha ne pravi se u julu, ne pravi se u avgustu i ne pravi se kad vam padne na pamet. Pravi se oko Ivanjdana, kad je orah još mek toliko da ga igla probada kao puter.

Promašite taj prozor od desetak dana, dobijate gorku tečnost koju niko ne želi u kući. Pogodite ga, dobijate napitak boje crnog mastila koji baka vadi samo kad neko ima muku sa stomakom ili kad dođe gost koga zaista poštuje.

Zašto baš mladi orah, a ne zreo

Zelena ljuska mladog oraha puna je jedinjenja koja zreo plod više nema. Tu je gorčina koja u alkoholu postaje lekovita, ne neprijatna. Orah morate ubrati pre Petrovdana, jer posle toga unutrašnja ljuska počinje da drveni i ceo trud pada u vodu.

Test je jednostavan. Uzmete dugačku iglu i probodete orah skroz, od jednog do drugog kraja. Ako prolazi bez otpora, vreme je. Ako osetite tvrdoću u sredini, zakasnili ste.

Šta je tačno eliksir od mladih oraha

To je macerat zelenih, nezrelih plodova oraha u jakoj rakiji ili alkoholu, sa šećerom i začinima, koji odstoji najmanje 40 dana na suncu. U Italiji ga zovu nocino, kod nas orahovača ili bakin lek. Pije se u malim količinama, posle jela.

Sastojci koje baka nikad ne menja

Recept je toliko star da ga niko više ne preispituje. Četiri stvari, ništa više:

33 mlada oraha, ubrana ujutru pre nego što sunce udari

1 litar domaće rakije lozovače, najmanje 45 stepeni

500 grama smeđeg šećera

1 štapić cimeta i 4 karanfilića

Broj 33 nije slučajan. Tradicija kaže tačno 33 oraha, koliko je Hristos imao godina. Bake u tome ne odstupaju ni za jedan.

Postupak koji traje 40 dana, a radi sam

Orahe operete, obrišete i isečete na četvrtine. Stavite rukavice, jer crna boja iz ljuske ulazi pod nokte i ne silazi nedeljama. Stavite ih u staklenu teglu od tri litra, dodajte šećer, cimet i karanfilić, prelijete rakijom.

Teglu zatvorite i iznesete na prozor okrenut suncu. Tu stoji 40 dana. Svaki treći dan promešate drvenom kašikom, nikad metalnom. Posle 40 dana procedite kroz gusto platno, sipate u tamne flaše i ostavite još mesec dana u podrumu da se smiri.

Kada se pije ova rakija od mladih oraha

Mala čašica posle teškog jela. Kad vas stomak nadme. Kad ste prehlađeni i treba nešto da zagreje iznutra. Generacija mojih baba pila je kašičicu ujutru, decenijama, i tvrdila da zato nikad nisu išle kod doktora.

Nauka tu priču delimično podržava. Mladi orasi sadrže visoke koncentracije juglona i polifenola, a kako navodi pregled objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanja o bioaktivnim jedinjenjima u orahu ukazuju da ovi sastojci mogu pomoći u zaštiti od oksidativnog stresa. To ne znači da je eliksir lek, znači da bakina intuicija nije bila prazna priča.

Najveće greške koje uništavaju ceo trud

Industrijski šećer u kristalima daje plitak ukus, smeđi mu daje dubinu. Rakija ispod 40 stepeni ne izvlači dovoljno iz ljuske i napitak se ukiseli.

Plastična tegla je smrt za eliksir, jer alkohol povlači mikročestice iz plastike i ceo napitak postaje neupotrebljiv. I najgora greška, otvaranje tegle pre 40 dana da se proba. Svaki put kad otvorite, prekidate maceraciju i krećete od nule.

Imate li u kući staru flašu koju je baka pravila, a vi je čuvate za poseban trenutak koji nikako da dođe?

