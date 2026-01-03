Evo kada se dodaje luk: Profesionalni kuvar podelio recept za gulaš sa ukusom koji se dugo pamti

Recept za gulaš sa sočnim mesom i sosom punim ukusa. Evo kada da dodate luk po savetu profesionalnog kuvara.

Sočno meso i sos pun ukusa. Vrsni kuvar daje recept za gulaš sa savetom kada se dodaje luk u gulaš i koji mu daje poseban ukus.

Sočno meso i sos pun ukusa definicija su sočnog gulaša, jela koje ne traži posebnu veštinu u kuhinji, ali se lako pogreši. Srećom, na raspolaganju nam je ovaj recept za gulaš i trikovi kuvara s kojima je lako napraviti specijalitet za pamćenje – i ponavljati ga svaki put kad nam se jede nešto ukusno.

Meso isecite na kockice jednake veličine, a ako imate dovoljno vremena, možete ga i marinirati u vinu ili vinskom sirćetu. U marinadu možete dodati i senf i soja sos, kao i začine poput belog luka, majčine dušice, lovora ili ruzmarina. Odlučite li se za marinadu, meso pre pečenja obrišite ubrusom.

Kako bi meso bilo što ukusnije, obavezno ga ispržite u tiganju pre dodavanja tečnost.

Mnogi prave grešku pa meso prže na luku, ali vrsni šefovi to ne preporučuju ako želite meko, pomalo lepljivo meso. Kockice mesa kratko ispržite na tiganju ili u loncu s malo ulja, a ako imate veću količinu mesa, to radite u nekoliko tura kako se ne bi skuvalo umesto zapeklo.

Za većinu vrsta gulaša potrebno je vreme da se razviju fini ukusi, zato nikako nemojte žuriti. Potrebno je najmanje dva sata da meso omekša, a slobodno još produžite vreme kuvanja za koji sat. Ako požurite i pojačate vatru, mišićna vlakna će se skupiti i postati žilava.

Recept za gulaš

Sastojci:

½ kg junetine iseckane na kockice

1 luk

2-3 čena belog luka

2 šargarepe

2-3 veća krompira

100 ml crvenog vina

½ litre mesnog bujona

½ litre vode

2 kašike brašna

1 kašika koncentrata paradajza

1 lovorov list

3 kašike ulja po želji za prženje

so i biber po želji

sveži peršun ili majčina dušica za serviranje

Priprema:

U velikoj posudi ugrejte biljno ulje pa na njemu propržite kockice junetine koje ste prethodno posolili i pobiberili. Pržite dok kocke ne dobiju lepu tamnobraon boju sa svih strana. Za to će vam biti potrebno oko pet minuta.

Izvadite meso iz lonca, a na preostaloj masnoći propržite luk i beli luk iseckan na sitne komade. Ulijte i vino pa kutlačom istružite s dna sve eventualne smeđe tačke od prženja mesa.

Kuvajte sve zajedno oko pet minuta.

U šerpu dodajte brašno, dobro ga promešajte pa podlijte mesnim bujonom i vodom.

Vratite meso u šerpu, ubacite koncentrat paradajza i lovorov list.

Kada tečnost počne da vri, smanjite temperaturu i pustite da se sve zajedno kuva oko sat vremena.

Po isteku tog vremena ubacite u šerpu krompir isečen na jednake delove, kao i šargarepu. Promešajte sve zajedno i kuvajte još 45 minuta na laganoj temperaturi, odnosno sve dok se povrće ne skuva do kraja, a meso omekša.

Na kraju kuvanja probajte, dodajte još soli i bibera ako je potrebno. Poslužite sa svežim peršunom, uz krišku domaćeg hleba ili s kuvanom testeninom po želji.

(Krstarica/Zadovoljna.hr)

