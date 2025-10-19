Evo kako da na najlakši način napravite najbolje uštipke na svetu

Veoma jednostavan recept a najbolje od svega je što uvek ispadaju odlični! Jedino što morate sačekati da testo naraste

Zamesiti testo kao za hleb i ostaviti da odstoji 60 minuta na toplom mestu.

Sastojci: 300 g običnog brašna, 200 ml vode, 5 g soli i pola kocke svežeg kvasca (20 g).

Priprema:

1. Zamesiti testo kao za hleb i ostaviti da odstoji 60 minuta na toplom mestu. Namazati ruke sa malo ulja, kidati loptice od testa i stavljati ih u zagrejano ulje.

2. Pržiti ih na srednjoj temperaturi, a zatim ih izvaditi na papirni ubrus da se ocedi višak masnoće.

3. Uštipci se mogu poslužiti sa slanim i slatkim dodacima, a ako mesite hleb, možete zamesiti još testa i odvojiti deo za uštipke.

Prijatno, i javite nam kako vam se dopao recept!

(avaz.ba)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com