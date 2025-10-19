Evo kako da na najlakši način napravite najbolje uštipke na svetu

Veoma jednostavan recept a najbolje od svega je što uvek ispadaju odlični! Jedino što morate sačekati da testo naraste
Zamesiti testo kao za hleb i ostaviti da odstoji 60 minuta na toplom mestu.
Sastojci: 300 g običnog brašna, 200 ml vode, 5 g soli i pola kocke svežeg kvasca (20 g).
Priprema:
1. Zamesiti testo kao za hleb i ostaviti da odstoji 60 minuta na toplom mestu. Namazati ruke sa malo ulja, kidati loptice od testa i stavljati ih u zagrejano ulje.
2. Pržiti ih na srednjoj temperaturi, a zatim ih izvaditi na papirni ubrus da se ocedi višak masnoće.
3. Uštipci se mogu poslužiti sa slanim i slatkim dodacima, a ako mesite hleb, možete zamesiti još testa i odvojiti deo za uštipke.
Prijatno, i javite nam kako vam se dopao recept!
(avaz.ba)
