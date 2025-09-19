Evo kako da napravite najbolje ćufte koje nestaju sa stola za 10min – ovo je trik koji koriste kuvari

Ćufte su jelo koje je omiljeno širom sveta, a u svakoj kuhinji dobile su i poneku novu notu i lični pečat.
Bilo da ste ljubitelj klasike u paradajz sosu ili nežne i kremaste varijante s belim sosom ili vas pak privlače pikantni začini i egzotične kombinacije – ćufte su uvek pun pogodak.
Sastojci:
– 500 g mešanog mlevenog mesa
– 1 glavica crnog luka (sitno seckana)
– 1 čen belog luka (usitnjen)
– 1 jaje
– 2 kašike prezli
– So, biber, origano po ukusu
– 400 g paradajz pelata
– 200 ml vode
– 1 kašika šećera
– 2 kašike ulja
Priprema:
U činiji pomešajte mleveno meso, crni i beli luk, jaje, prezle i začine. Oblikujte kuglice.
U tiganju zagrejte ulje i kratko propržite ćufte sa svih strana. Izvadite ih i ostavite sa strane.
U isti tiganj dodajte paradajz pelat, vodu, šećer i začine po ukusu. Kuvajte sos 10 minuta, a zatim ubacite ćufte i krčkajte još 15 minuta na laganoj vatri.
Poslužite uz pire krompir ili testeninu.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(espreso.co.rs)
