Evo kako da napravite one prave puslice, za ove kažu da su najbolje na svetu

Jedan super jednostavan recept za puslice – sigurno ćete biti oduševljeni!
Sastojci:
– 3 belanceta (jaja srednje veličine)
– 9 kašika šećera
– 1 kašičica limunovog soka
Sastojci za ganaš fil:
-100 g crne čokolade
-1,5 dl slatke pavlake
Priprema:
Umutite belanca u čvrst sneg. Dodajte šećer i mutite dok se on ne otopi, a smesa ne postane sjajna i glatka.
Rernu zagrejte na 150 stepeni. Poslastičarsku kesu napunite smesom i na plehu obloženom papirom za pečenje, oblikujte puslice. Stavite pleh u rernu i smanjite temperaturu na 100 stepeni (ili na 120 ako vam je rerna slabija).
Sušite ih 45-60 minuta uz povremeno otvaranje rerne kako bi izašla para.
Dok se puslice suše, pripremite fil – na nižoj temperaturi istopite čokoladu uz postepeno dodavanje pavlake.
Kada se svi sastojci sjedine, sklonite sa ringle i ostavite da se ohladi.
Ohlađenim kremom, spajajte po dve puslice. Ganaš krem, prethodno možete kratko umutiti mikserom.
Po želji možete ih spajati i nekim drugim kremom.
Prijatno
(danas.rs)
