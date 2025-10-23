Evo kako da napravite one prave puslice, za ove kažu da su najbolje na svetu

Jedan super jednostavan recept za puslice – sigurno ćete biti oduševljeni!

Sastojci:

– 3 belanceta (jaja srednje veličine)

– 9 kašika šećera

– 1 kašičica limunovog soka

Sastojci za ganaš fil:

-100 g crne čokolade

-1,5 dl slatke pavlake

Priprema:

Umutite belanca u čvrst sneg. Dodajte šećer i mutite dok se on ne otopi, a smesa ne postane sjajna i glatka.

Rernu zagrejte na 150 stepeni. Poslastičarsku kesu napunite smesom i na plehu obloženom papirom za pečenje, oblikujte puslice. Stavite pleh u rernu i smanjite temperaturu na 100 stepeni (ili na 120 ako vam je rerna slabija).

Sušite ih 45-60 minuta uz povremeno otvaranje rerne kako bi izašla para.

Dok se puslice suše, pripremite fil – na nižoj temperaturi istopite čokoladu uz postepeno dodavanje pavlake.

Kada se svi sastojci sjedine, sklonite sa ringle i ostavite da se ohladi.

Ohlađenim kremom, spajajte po dve puslice. Ganaš krem, prethodno možete kratko umutiti mikserom.

Po želji možete ih spajati i nekim drugim kremom.

Prijatno

(danas.rs)

