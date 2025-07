Evo kako se pravi najbolja grčka salata: Jedan sastojak svi u Srbiji dodaju, a samo joj kvari ukus

Jedini pravi recept.

Kako se pravi najbolja grčka salata? Jedan sastojak svi u Srbiji dodaju, a samo joj kvari ukus!

Stiglo je leto i „upekla zvezda“ a svi se pitamo isto: šta jesti, a da ne bude teško? Odgovor se sam nameće – salata! A koja je, iskreno, kraljica svih letnjih salata? Pa naravno, grčka. Osvežava, zasiti, a i podseća nas na more i odmor.

E, ali tu nastaje problem. Gotovo sve što mislite da znate o grčkoj salati je… pa, pogrešno. Da, dobro ste pročitali. Godinama jedemo i pravimo neku našu, balkansku verziju koja bi bila čudna pravim Grcima.

Greška broj jedan: zaboravite na seckanje!

Prva i osnovna stvar – povrće se ne secka sitno! Zaboravite na kockice kao za rusku salatu. U pravoj grčkoj salati, koja se zove „horiatiki“ (seoska salata), sve je krupno, sočno i rustično. Paradajz se seče na velike kriške, krastavac na deblje kolutove (i često se ne ljušti), a paprika na krupne trake. Poenta je da osetite svaki sastojak, a ne da dobijete neku kašastu mešavinu.

A gde je zelena salata? Nigde!

A sad ono što će mnoge šokirati. Gde je zelena salata? Odgovor je: nigde. Jednostavno je nema. U originalni recept za „horiatiki“ salatu ne ide zelena salata. To je dodatak koji se pojavio u restoranima van Grčke, verovatno da bi porcija izgledala veće i bogatije. Ako želite autentičan ukus, preskočite je.

Feta sir – zvezda večeri

Ovo je možda i najvažnije pravilo. Feta sir se ne mrvi i ne meša sa povrćem. Nikada. On se stavlja na vrh, kao kruna. Jedan veliki komad sira, koji se tek na stolu, pred jelo, lomi viljuškom i meša sa ostalim sastojcima. Taj komad fete koji upija sok od paradajza i maslinovog ulja je suština cele priče. Sve ostalo je samo bleda kopija.

Preliv? Jednostavnije ne može od ovoga

A preliv? Zaboravite na sirće, zaboravite na limunov sok. To je skrnavljenje! Pravi Grci koriste samo dve stvari: kvalitetno devičansko maslinovo ulje i sušeni origano. To je sve. Kiselost salati daje sočni paradajz, i to je sasvim dovoljno.

Dakle, da ponovimo recept za pravu, autentičnu grčku salatu:

– krupno isečen paradajz

– deblji kolutovi krastavca

– crveni luk isečen na rebarca

– krupno sečena sveža paprika

– nekoliko kvalitetnih crnih maslina (po mogućstvu Kalamata)

– veliki komad feta sira na vrhu

– maslinovo ulje i origano

I to je to. Nema velike filozofije, zar ne? Sledeći put kad je pravite, setite se ovoga. Nećete se pokajati. Garantujemo da ćete osetiti razliku i zapitati se zašto ste je ikada pravili drugačije.

Prijatno!

