Evo kako Turci prave fašir šnicle: Nema ukusnijih, a ne koriste ni prezle a ni jaja (video)

Evo kako Turci prave fašir šnicle – nema ukusnijih, a ne koriste ni prezle a ni jaja.

Turske faširane šnicle su ukusan i jednostavan obrok koji se brzo priprema, a idealne su za porodičnu večeru ili brzi ručak.

Sočne, začinjene i pripremljene od mlevenog mesa, ove šnicle mogu da se posluže uz različite priloge poput pire krompira, povrća ili salate.

Kako bi bile sočne neophodno je da ih dobro začinite pre nego što ih ispržite.

Osim dobrih začina bitno je i da kupite čisto mleveno meso, od jedne vrste mesa, a ne mešano.

Sastojci:

– 1 kg mlevenog mesa

– 1 kašičica bibera

– 1 kašiččica tucane paprike

– 1 kašičica slatke paprike

– 1 kašičica kumina

– 1 kašičica korijandera

– 1 kašika rendanog belog luka

– 1/2 šolje peršuna

– 1 crni luk

Priprema:

Isecite crni luk i stavite u vodu. U mleveno meso dodajte začine, beli luk, peršun i dobro promešajte. Procedite crni luk i dodajte ga u smesu sa mesom. Dobro sjedinite, pa rukama vadite i oblikujte loptice, a zatim i dobro spljoštite. Pecite u zagrejanom ulju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com