Evo kako Turci prave faširane šnicle: Ne stavljaju jaja ni prezle, a ukusnije sigurno niste probali

Najsočnije faširane šnicle bez jaja i prezli, sa turskom cakom koja menja sve. Probajte recept koji je osvojio internet!

Najsočnije faširane šnicle ne traže ni jaja, ni prezle, ni gomilu sastojaka iz pola kuhinje. Turski kuvari godinama spremaju mleveno meso na isti način, a tajna se krije u jednom triku sa crnim lukom i šaci pravih začina.

Rezultat? Mekane, sočne pljeskavice koje se tope u ustima i bez ikakvih pomoćnih sredstava drže oblik u tiganju.

Zašto su turske faširane šnicle drugačije od naših

Glavna razlika nije u mesu, već u pristupu. Domaćice kod nas po inerciji ubacuju jaje da poveže smesu i prezle da upiju vlagu.

Turci rade potpuno suprotno. Oni žele da meso ostane meso, bez razblaživača, a sok dobijaju iz luka koji je prethodno isceđen. Tako šnicle ne pucaju, ne raspadaju se i ne ispadnu suve kao đon.

Još jedna stvar koju mnogi previde: meso mora biti od jedne vrste, čisto, bez mešavina svinjetine i junetine ako želite autentičan ukus.

Mešano meso ima svoju draž, ali ovaj recept blista sa čistim juneće ili jagnjećim mlevenim mesom.

Sastojci za najsočnije faširane šnicle na turski način

Spisak je kratak, a efekat ogroman. Pripremite sledeće:

1 kg mlevenog mesa (po mogućstvu juneće)

1 kašičica bibera

1 kašičica tucane ljute paprike

1 kašičica slatke aleve paprike

1 kašičica kima (kumin)

1 kašičica korijandera u prahu

1 kašika rendanog belog luka

Pola šolje sitno seckanog peršuna

1 veći crni luk

Priprema:

Crni luk iseckajte na sitne kockice i potopite u činiju sa hladnom vodom. Ovaj korak je suština cele priče, jer luk otpušta gorčinu, a zadržava sočnost koju će kasnije predati mesu.

U većoj posudi pomešajte mleveno meso sa svim začinima, rendanim belim lukom i peršunom.

Mesite rukama bar pet minuta, dok smesa ne postane glatka i lepljiva. Procedite luk kroz gusto cediljku, dobro ga iscedite dlanovima i tek tada ga umešajte u meso.

Oblikujte loptice veličine oraha, pa ih spljoštite u pljosnate šnicle. Pržite ih u zagrejanom ulju oko četiri minuta sa svake strane, na srednje jakoj vatri.

Greške koje upropaste i najbolje meso

Većina ljudi pogreši već na startu. Evo šta morate izbegavati ako želite vrhunski rezultat:

Ne stavljajte luk direktno u meso bez ceđenja, smesa će biti vodnjikava

Ne preskačite mešenje rukama, mikser ne može da zameni toplotu dlana

Ne pržite na previše jakoj vatri, spolja zagore, a iznutra ostanu sirove

Ne okrećite ih više puta, jednom na jednu, jednom na drugu stranu

Mali trik za još intenzivniji ukus

Ako imate vremena, pokrijte oblikovane šnicle folijom i ostavite ih u frižideru bar sat vremena pre prženja. Začini se tako otvaraju, a meso upije svaki delić arome.

Ovaj korak razdvaja prosečan ručak od onog koji svi traže recept za njega.

Ovaj recept za mleveno meso na turski način dokazuje da manje sastojaka znači više ukusa.

Bez jaja, bez prezli, bez muke. Samo dobro meso, pravi začini i jedan luk koji zna svoj posao.

