Evo kako Turci prave faširane šnicle: Nema ukusnijih, ali ne koriste ni prezle a ni jaja (video)

Evo kako Turci prave faširane šnicle – nema ukusnijih, ali ne koriste ni prezle a ni jaja.

Turske faširane šnicle su ukusan i jednostavan obrok koji se brzo priprema, a idealne su za porodičnu večeru ili brzi ručak.

Sočne, začinjene i pripremljene od mlevenog mesa, ove šnicle mogu da se posluže uz različite priloge poput pire krompira, povrća ili salate.

Kako bi bile sočne neophodno je da ih dobro začinite pre nego što ih ispržite.

Osim dobrih začina bitno je i da kupite čisto mleveno meso, od jedne vrste mesa, a ne mešano.

Sastojci:

– 1 kg mlevenog mesa

– 1 kašičica bibera

– 1 kašiččica tucane paprike

– 1 kašičica slatke paprike

– 1 kašičica kumina

– 1 kašičica korijandera

– 1 kašika rendanog belog luka

– 1/2 šolje peršuna

– 1 crni luk

Priprema:

Isecite crni luk i stavite u vodu. U mleveno meso dodajte začine, beli luk, peršun i dobro promešajte. Procedite crni luk i dodajte ga u smesu sa mesom. Dobro sjedinite, pa rukama vadite i oblikujte loptice, a zatim i dobro spljoštite. Pecite u zagrejanom ulju.

Tajna ovih turskih faširanih šnicli nije u prezlama ni jajima, već u pravim začinima i kvalitetnom mesu. Kada se meso dobro umesi, a luk pravilno pripremi, dobijaju se šnicle koje su neverovatno sočne, pune ukusa i mekane iznutra. Ovaj recept dokazuje da ponekad manje sastojaka znači bolji rezultat, a jednostavna priprema čini ga savršenim izborom i za užurbane dane i za porodični ručak. Ako volite jela koja mirišu na domaću kuhinju i bogate začine – ovo je recept koji vredi probati.

