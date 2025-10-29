Evo zašto žumance postaje zeleno na površini tokom kuvanja jaja?

Ponekad tokom kuvanja jaja se desi da se žumance oboji zeleno umesto da ostane žuto. Zašto se to dešava i da li je takvo jaje bezbedno za jelo?

Dakle, kada ugledate zeleni „prsten“ oko žumanceta, to je rezultat interakcije vodonika iz belanceta sa sumporom iz žumanceta. Obično se dogodi kada jaje bude kuvano malo predugo. Čak i voda u kojoj se kuvaju može imati uticaja, posebno ako sadrži više gvožđa.

Ali ne brinite, zeleni prsten nije razlog za paniku. Iako može delovati čudno, potpuno je bezbedan za konzumaciju.

Ako ipak želite da izbegnete ovu pojavu, evo nekoliko saveta koje možete isprobati

– Stavite jaja u lonac, pa sipajte hladnu vodu, toliko da pokrije jaja i bude oko 2-2,5 cm iznad njih.

– Pokrijte posudu i pustite da proključa, pa isključite ringlu, ali ostavite da odstoji na njoj – 15 minuta ako su jaja velika, 12 ako su srednja i 18 ako su manja.

– Prospite vruću vodu i prelijte hladnom vodom.

Dakle, sledeći put kada primetite zeleni prsten oko žumanca, ne brinite – jaje je i dalje potpuno jestivo. Uz nekoliko jednostavnih trikova, lako možete sprečiti ovu pojavu i svaki put uživati u savršeno kuvanim jajima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com