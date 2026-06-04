Ni jaja, ni prezle: U faširane šnicle dodajte samo jednu namirnicu i meso će se topiti u ustima

Jedna namirnica koju imate u kuhinji čini domaće faširane šnicle nikad sočnijim. Bez jaja, bez prezli, a ispadnu savršeno!

Pravili ste ih sto puta, spolja lepe, iznutra suve. Dodajete jaja, pa prezle, pa malo mleka, a faširane šnicle i dalje nisu onakve kakve pamtite iz bakine kuhinje. Postoji jedna namirnica koja menja sve, a sigurno je već imate u špajzu.

Reč je o običnom rendanom krompiru. Bez jaja, bez prezli, bez mleka, samo krompir umesto svega toga. Posle ovog trika šnicle ostaju mekane iznutra, hrskave spolja i drže oblik i u tiganju i na tanjiru.

Zašto baš krompir čini mlevene šnicle sočnim

Krompir krije skrob koji se tokom pečenja ponaša kao prirodno lepilo. Vezuje smesu i drži je na okupu, a istovremeno zaključava soka unutar mesa. Prezle rade tačno suprotno, povlače vlagu iz mesa i ostavljaju ga suvog.

Razlika se oseti pri prvom zalogaju. Mekano iznutra, zlatna korica spolja, bez ivica koje krckaju kao dvopek. Bez raspadanja u tiganju.

Sastojci za faširane šnicle bez jaja

500 g mlevenog mesa, juneće ili mešano

1 srednji krompir

1 manji crni luk

2 čena belog luka

kašičica soli, po pola kašičice bibera i aleve paprike

3 kašike ulja za prženje

Krompir i crni luk izrendajte sitno pa rukama iscedite svu tečnost dok ne ostanu suvi kao sunđer. Beli luk protisnite. Sve pomešajte sa mesom i začinima, mesite rukama dok smesa ne postane kompaktna i pomalo lepljiva.

Ostavite u frižideru 15 do 20 minuta. Taj korak menja teksturu iz korena. Mokrim rukama oblikujte šnicle, tiganj mora biti vreo pre nego što ih spustite. Pecite 4 do 5 minuta sa svake strane dok ne porumene.

Stare cake za sočne šnicle koje smo naučile od baka

Meso izvadite iz frižidera pola sata pre mešenja, da se opusti i da svi začini lepše uđu u njega. Ne pretrpavajte tiganj jer šnicle tada dinstaju umesto da se peku, pa završe gumene. Prstohvat sode bikarbone u smesi dodatno omekšava mleveno meso, ali bukvalno prstohvat, ne više.

Ako pečete u rerni, dovoljno je 25 minuta na 200 stepeni i okretanje na pola vremena. Korica ispadne ravnomerna, bez prskanja po šporetu.

Šta dodati kad volite jači ukus

Kašika senfa u smesi za faširane šnicle daje pikantnu notu koja se ne nameće, samo zaokruži ukus. Pola kašičice dimljene paprike pravi mali roštilj efekat, kao da ste ih radili na otvorenom. Ko voli zelenilo, neka ubaci seckani peršun ili sveži majoran iz saksije na prozoru.

Ovaj recept podnosi sve, samo pazite da ne preterate sa tečnim začinima jer će vam smesa omekšati.

Koja je najveća greška kod pripreme faširanih šnicli

Najveća greška je nedovoljno isceđen krompir i luk, smesa onda pliva u vodi i ne drži oblik. Druga zamka je preskakanje pauze u frižideru, jer se smesa ne stegne kako treba.

Greška broj tri. Pritiskanje šnicli lopaticom dok se peku, ceo soka tako ide napolje. I poslednja, preslaba vatra ispod tiganja, šnicle tada otpuštaju tečnost i vire u sopstvenom soku umesto da dobiju koricu. Izbegnite ove četiri stvari i domaće faširane šnicle ispadaju kako treba svaki put.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com