Ni jaja, ni prezle: Za najsočnije faširane šnicle kuvari u meso dodaju samo 1 kašiku ove namirnice

Faširane šnicle bez jaja koje se ne raspadaju i ostaju sočne. Zaboravite prezle, dodajte jednu kašiku ovog i probajte odmah.

Mnogi misle da su jaja ključna, ali tajna za sočne faširane šnicle krije se u samo jednoj kašici gustog jogurta ili kisele pavlake.

Ovaj jednostavan trik menja strukturu mesa, čineći ga vazdušastim i sprečavajući da se šnicle isuše tokom prženja.

Zaboravite na tvrde i zbijene komade mesa koji podsećaju na đon, jer kiselina iz mlečnih proizvoda prirodno omekšava vlakna.

Zašto su sočne faširane šnicle bolje bez hleba

Umesto da meso opterećujete velikom količinom starog hleba ili mrvica, oslonite se na sitno rendani crni luk.

Luk pusti svoje sokove direktno u meso, dok kašika jogurta poveže sve sastojke bez potrebe za jajima koja često stegnu smesu.

Najbolji odnos je 500 grama mešanog mlevenog mesa i jedna puna kašika jogurta za savršen balans.

Kako se pravilno prže šnicle da ostanu mekane

Pre nego što spustite meso u tiganj, obavezno ga ostavite da odstoji u frižideru bar 30 minuta.

Hladna smesa u dodiru sa vrelim uljem odmah stvara finu koricu koja zadržava sve mirisne sokove unutra.

Pržite ih na srednjoj vatri, jer prevelika temperatura može da spali spoljašnjost, dok unutrašnjost ostane živa.

SAVET: Da vam se meso ne bi lepilo za dlanove, oblikujte šnicle mokrim rukama ili ih vadite kašikom za sladoled direktno u tiganj.

Kako da faširane šnicle ne budu tvrde?

Glavna greška je predugo mešenje mesa, jer toplota ruku otapa masnoću i čini smesu gumenom.

Meso sjedinite brzo i nežno, samo onoliko koliko je potrebno da se začini i jogurt rasporede.

Uvek birajte meso koje ima bar 20% masnoće, jer posno meso nikada ne može dati vrhunsku sočnost.

Šta dodati u meso umesto jaja i prezli?

Pored jogurta, profesionalni kuvari često dodaju malo kisele vode ili prstohvat sode bikarbone.

Ovi dodaci stvaraju mehuriće koji „dižu“ meso, pa će svaka šnicla biti duplo lakša i mekša.

Takođe, kašika senfa može dodatno poboljšati ukus i pomoći u povezivanju sastojaka bez menjanja teksture.

Koliko dugo treba da se prže faširane šnicle?

Dovoljno je 4 do 5 minuta sa svake strane dok ne dobiju tamno zlatnu boju.

Nipošto nemojte pritiskati šnicle viljuškom tokom prženja, jer ćete tako istisnuti sav onaj sok koji smo čuvali.

Kada su gotove, odložite ih u posudu sa poklopcem da se „odmore“ par minuta pre služenja.

