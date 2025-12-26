Faširane šnicle iz rerne bez kapi ulja: Tako su ukusne i sočne da ih vole svi

Probajte i obradujte svoje ukućane jednostavnim, a ukusnim ručkom! Faširane šnicle iz rerne će oduševiti svakog.

Faširane šnicle iz rerne možete da napravite bez kapi ulja. Ovaj recept je odlična opcija za sve koji žele brz i hranljiv obrok, ali paze na unos masnoća.

Ako tražite brz, ukusan i zasitan ručak, faširane šnicle su pravi izbor! Ovaj jednostavan recept omogućava da uživate u sočnim šniclama, ali bez prekomerne masnoće, jer se peku u rerni.

Jela od mlevenog mesa imaju posebno mesto u srpskoj kuhinji, a faširane šnicle su među najomiljenijima. Njihova priprema je jednostavna i brza, a uz priloge poput barenog krompira, pirinča, graška, pirea ili omiljene salate, postaju kompletan obrok,

Za razliku od klasičnog prženja, gde se koristi dosta ulja, ove šnicle se peku na plehu obloženom pek papirom. Rezultat su manje masne, a i dalje izuzetno sočne šnicle. Tajna njihove sočnosti leži u dodavanju jaja i savršenom balansu začina koji im daje fantastičan ukus.

Sastojci:

500 g mlevenog mesa

2 jajeta

2 glavice crnog luka

3 čena belog luka

50 g prezli

1 kašičica soli

1 kašičica suvog začina

1/2 kašičice mlevene paprike

1/2 kašičice bibera

1 kašičica majčine dušice

Priprema:

Sitno iseckajte crni i beli luk i pomešajte ih s mlevenim mesom i majčinom dušicom. Zamesite rukom, pa dodajte jaja, so, biber, suvi začin, mlevenu papriku i prezle. Sve umesite tako da dobijete finu, kompaktnu smesu.

Oblikujte u loptice, pa ih spljeskajte tako da dobijete pljeskavice.

Ređajte u pleh, koji ste prethodno obložili pekarskim papirom.

Pecite u rerni prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, oko 45 minuta.

Prijatno, i javite nam kako vam se dopao recept.

(Krstarica/espreso.co.rs)

