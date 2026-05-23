Turci faširane šnicle prave bez jaja i prezli: Zato su mekše, sočnije i ukusnije nego naše

Faširane šnicle bez jaja i prezli ostaju sočne i mekane, a turski trik sa lukom u vodi menja sve. Probajte sutra za ručak.

Faširane šnicle koje pucaju u tiganju i ispadnu suve kao karton, to je priča koju zna svaka domaćica koja je makar jednom mesila meso sa jajima i prezlama. Turci taj korak preskaču u potpunosti.

Bez jaja, bez mrvica hleba, bez panike da li će se smesa raspasti.

Zašto turske mlevene šnicle ostaju sočne bez jaja

Greška broj jedan kod nas. Jaje stegne meso, a prezle upiju sok koji bi trebalo da ostane unutra. Kada ispečete takvu pljeskavicu, ono što vam je dalo „vezivo“ je upravo ono što vam je uzelo sočnost.

Turci se oslanjaju na nešto drugo, na crni luk potopljen u vodu, koji ulazi u smesu sirov i hladan, a u tiganju otpušta tečnost ravno u meso.

Šta čini razliku, začini ili meso

Sve nas muči ista dilema kad stanemo pred mesara. Ovde nema kompromisa. Uzmite jedan kilogram čistog mlevenog mesa od jedne vrste, junetina ili jagnjetina, nikako „mešano“ koje često krije previše masnoće i vode. Turska kuhinja ne miksuje meso jer svaka vrsta drugačije otpušta sok i drugačije reaguje na vatru.

Sastojci za prave turske faširane šnicle:

1 kg čistog mlevenog mesa, jedna vrsta

1 kašičica bibera

1 kašičica tucane paprike (aleva ljuta)

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica kumina

1 kašičica korijandera

1 kašika rendanog belog luka

pola šolje sitno seckanog peršuna

1 srednji crni luk

Priprema:

Iseckajte crni luk na sitno i potopite ga u činiju sa hladnom vodom. Ostavite ga tu petnaestak minuta. Za to vreme u mleveno meso dodajte sve začine, rendani beli luk i peršun, pa rukama mesite smesu pune dve do tri minute. Meso mora da postane lepljivo, gotovo gumeno na dodir, to je znak da se vlakna povezuju sama, bez jaja.

Procedite luk i istisnite ga rukom da izađe višak vode, ali ne preterujte. Treba da ostane vlažan, sa pravom dozom soka. Dodajte ga u meso i ponovo izmesite. Vadite porcije velike kao mandarina, oblikujte loptu, pa je spljoštite na debljinu od oko jedan i po centimetar. Pecite na vrelom ulju, kratko sa svake strane, dok korica ne postane tamno smeđa.

Najčešća greška koju većina napravi

Tiganj nije dovoljno vreo. Ako bacite faširane šnicle u mlako ulje, sok izlazi pre nego što se napravi korica, i dobićete sive, suve pljeskavice koje plivaju u sopstvenoj vodi.

Plamen mora da bude jak prvih dvadesetak sekundi, tek onda smanjite.

Korica zaključava sok unutra, to je ceo trik turske kuhinje, koji kod nas često preskačemo zbog straha da se meso ne zagori.

Zašto vredi probati baš ovaj recept

Manje sastojaka, kraće mešenje, nema rasipanja jaja koja vam ionako stoje u frižideru za nešto drugo. A rezultat je meso koje se topi pod viljuškom, sa koricom koja krcka.

Naša stara škola sa prezlama nije pogrešna, ali jeste teža i suvlja. Turci su pre stotinu godina shvatili ono što mi tek sad otkrivamo, manje je više kada se radi o mlevenom mesu.

Mogu li da zamenim crni luk crvenim?

Možete, ali crveni luk daje slađi ton i tamniju boju mesa. Za autentičan turski ukus držite se klasičnog crnog luka

Da li smesa za faširane šnicle može da se pravi dan ranije?

Može, čak je i bolje. Začini se bolje povežu sa mesom preko noći u frižideru, a šnicle ispadaju ujednačenije.

Kako da znam da je meso dovoljno mešeno?

Kad smesa postane lepljiva i kad uzmete grumen u ruku, ne sme da se mrvi. Treba da se ponaša kao mekano testo

Koju vi tajnu koristite da vaše faširane ostanu sočne, jaje ili nešto drugo?

