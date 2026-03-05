Fenomenalne palačinke posne na vodi: Lagane, mekane i savršene za doručak ili desert tokom posta

Posne palačinke na vodi koje se tope u ustima - bez jaja, bez mleka i gotove za dvadesetak minuta. Recept koji ćete praviti svaki post.

Palačinke su jedan od najomiljenijih deserata širom sveta, a dobra vest je da ih možete pripremiti i tokom posta, bez mleka i jaja. Ove posne palačinke na vodi su lagane, mekane i savršene za doručak, užinu ili uz popodnevnu kafu.

Tajna njihove savršene teksture leži u gaziranoj vodi koja im daje onu vazdušastu laganost zbog koje se tope u ustima. Pripremaju se od samo nekoliko sastojaka koje svi imaju kod kuće, a gotove su za dvadesetak minuta.

Sastojci:

1 šolja brašna (pšenično, speltino ili heljdino)

1 šolja gazirane vode

Prstohvat soli

pola kašičice praška za pecivo

1 kašičica šećera

Priprema:

Iako se pripremaju od samo nekoliko jednostavnih sastojaka, tajna njihove savršene teksture leži u upotrebi gazirane vode, koja im daje laganost i vazdušastu strukturu. Možete ih kombinovati sa raznim posnim filovima – džemom, voćem, orasima.

U dubljoj činiji pomešajte brašno, so, prašak za pecivo i šećer. Postepeno dodajte gaziranu vodu uz neprestano mešanje dok ne dobijete glatko testo bez grudvica. Ostavite testo da odmori 5-10 minuta. Zagrejte tiganj, pa sipajte kutlačom malo smese i rasporedite je ravnomerno. Pecite palačinke na srednjoj temperaturi dok ne porumene s jedne strane, zatim ih pažljivo okrenite i pecite još minut-dva.

Filujte palačinke po želji i poslužite dok su još tople.

Šta pravi razliku kod posnih palačinki na vodi

Gazirana voda mora biti hladna i sveža – što su mehurići jači, palačinke su vazdušastije

Tiganj mora biti dobro zagrejan pre prve kutlače, ali ne prevruć – srednja temperatura je idealna

Ako se prva palačinka lepi, kap ulja i papirni ubrus rešavaju problem

Punjenje birajte po želji – džem, banana sa medom, orasi ili svože voće, sve leži

Posne palačinke na vodi su dokaz da post ne mora da znači odricanje od ukusnih stvari. Nekoliko jednostavnih sastojaka, jedan tiganj i za dvadesetak minuta na stolu je nešto zbog čega će svi tražiti još.

Jednom kada ih napravite, postaju obavezan deo svakog posta.

