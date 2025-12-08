Francuski kuvar otkrio svoj trik: „Garantujem da ovako dobar krompir nikad niste probali“
Tajna francuskih majstora kuhinje za savršeni krompir.
Zaboravite na obična jela – ovaj krompir se bukvalno topi u ustima, a ukus ćete dugo pamtiti!
Kada spojite jednostavan krompir, hrskavu slaninu i jedan trik francuskih kuvara, dobijete najbrži i najukusniji ručak. Priprema je brza, sastojci svakodnevni, a rezultat – pravo malo remek-delo koje ćete želeti da pravite iznova.
Potrebno je:
- 1kg krompira
Preliv:
- 200ml mleka
- 50ml ulja
- Suvi začin, biber i začini po ukusu
- 200g dimljene slanine
Priprema:
Krompir oljuštiti i iseci na listove. Složiti u plehu red krompira, red slanine i sve preliti sa prelivom od mleka, ulja, začina. Peći u zagrejanoj rerni na 200 Celzijusa oko 35 minuta, pokriveno folijom i još 10 minuta bez folije da uhvati koricu.
Zatim dodajte oko 160 g sira koji se topi i vratite na još 5 minuta u isključenu rernu.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(YouTube/Kuhinja Valentina Mašković)
