Francuski kuvar otkrio svoj trik: „Garantujem da ovako dobar krompir nikad niste probali“

Tajna francuskih majstora kuhinje za savršeni krompir.

Zaboravite na obična jela – ovaj krompir se bukvalno topi u ustima, a ukus ćete dugo pamtiti!

Kada spojite jednostavan krompir, hrskavu slaninu i jedan trik francuskih kuvara, dobijete najbrži i najukusniji ručak. Priprema je brza, sastojci svakodnevni, a rezultat – pravo malo remek-delo koje ćete želeti da pravite iznova.

Potrebno je:

1kg krompira

Preliv:

200ml mleka

50ml ulja

Suvi začin, biber i začini po ukusu

200g dimljene slanine

Priprema:

Krompir oljuštiti i iseci na listove. Složiti u plehu red krompira, red slanine i sve preliti sa prelivom od mleka, ulja, začina. Peći u zagrejanoj rerni na 200 Celzijusa oko 35 minuta, pokriveno folijom i još 10 minuta bez folije da uhvati koricu.

Zatim dodajte oko 160 g sira koji se topi i vratite na još 5 minuta u isključenu rernu.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Kuhinja Valentina Mašković)

