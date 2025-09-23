Francuzima je ovo omiljen kolač: Sve imate već u kući, pravi se lako ali mu se zato ukus dugo pamti

Lako se pravi i ne treba vam nikakvo posebno iskustvo u kuhinji.

Francuzima je ovo omiljen kolač – sve sastojke imate već u kući, pravi se lako a ukus prosto obara sa nogu!

Ovaj lagani kolač sa jogurtom omiljen je među Francuzima, a priprema je toliko jednostavna da vam ne treba ni posebna oprema niti kulinarsko iskustvo!

Sastojci:

– 125 g punomasnog jogurta

– 3 velika jaja

– 200 g šećera

– 180 g brašna

– 2 kašičice praška za pecivo

– 108 g ulja

– maslac

Priprema

Zagrejte rernu na 175 stepeni. Kalup premažite puterom i pospite brašnom. Izmiksajte jogurt, dodajte jaja i umutite da se sjedini. Dodajte šećer i mešajte smesu. Zatim, dodajte brašno, prašak za pecivo, ulje i ponovo sve izmešajte.

Sipajte smesu u prethodno pripremljeni kalup i pecite 35-45 minuta, ili dok čačkalica koju zabodete u testo ne izađe potpuno čista iz testa. Ukoliko ste ljubitelj, možete posuti šećer u prahu preko kolača.

Ljubitelji čokolade i voća, mogu se poigrati ovim kolačem i dodati arome vanile, čokoladu ili neko voće po želji, piše punkufer.dnevnik.hr.

(n1info.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com