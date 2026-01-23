Gde i kako čuvati banane, mogu li da se zamrznu? Ako želite da što duže traju, čuvajte ih jedino ovako!

Zbog niza spoljnih faktora banana može vrlo brzo i lako da potamni i prebrzo sazre. Evo kako čuvati banane da što duže ostanu sveže.

Sigurno ste se mnogo puta pitali gde i kako čuvati banane, možete li da ih zamrznete. Evo odgovora, ako želite da banane što duže traju, čuvajte ih jedino ovako.

Iako poreklom iz jugoistočne Azije, banane rastu u svim tropskim delovima sveta (Južna i Jugoistočna Azija, najveći deo Afrike, te Centralna i najveći deo Južne Amerike), a najveći uzgajivači i izvoznici banana danas su Kostarika, Meksiko, Ekvador i Brazil. Hiljadama godina ovo voće je bila osnovna namirnica u mnogim kulturama i regionima sveta, a zahvaljujući naprednim sistemima za hlađenje i mogućnosti brzog transporta, banane se dugo mogu kupiti na pijacama širom sveta.

„Međutim, i pored svih dobrih strana, popularno voće ima i jednu veliku manu; zbog niza spoljnih faktora može vrlo brzo i lako da potamni i prebrzo sazre, ili da ne sazre dovoljno brzo“, rekao je nutricionista i obučeni kuvar dr. Kristi Del Koro. „Baš kao i avokado, čini se da banane imaju svoju vremensku liniju…“.

Kako i gde čuvati banane

Zato je, dodaje Del Koro, posebno važno pravilno skladištiti banane; kako bi imali bar neku kontrolu nad procesom njihovog zrenja i kako bi što duže bili ukusni i sveži. „U zavisnosti od zrelosti kada su kupljene, banane mogu da stoje na tezgi ili u činiji na stolu dva do šest dana, a ako ih uvek imate kod kuće, razmislite o kupovini stola ili visećeg držača sa kukom“, savetuje Del Coro.

Naime, kačenjem voća, kaže ona, eliminiše se mogućnost „modrica“ kojima su sklone banane. One se javljaju i dok su na mestu, samo zato što „leže” jedna na drugoj. Takođe, kao i drugo voće, pokušajte da ih držite podalje od direktne sunčeve svetlosti. Sunčeva toplota može prouzrokovati da banane brzo sazrevaju. Poput mnogih drugih vrsta voća, hlađenje i zamrzavanje mogu produžiti život bananama, a ako se pokvare pre nego što ih možete jesti, internet je pun odličnih recepata za hleb od banane.

Kako čuvati narezane banane

Isečene banane brzo potamne, pa je najbolje izbegavati da ih sečete dok ne budete spremni da ih pojedete. Narezane banane možete čuvati u frižideru umotane u plastičnu foliju. Držite ih zatvorene u hermetički zatvorenoj posudi ili vrećici za hranu. Ovako uskladištene, čak i isečene, mogu da ostanu sveže tri do četiri dana.

Da li se banane mogu čuvati u frižideru?

Apsolutno da, samo imajte na umu da hladna i suva klima usporava proces sazrevanja banana. Zbog toga se ne čuvaju u frižideru u prodavnicama. Drugim rečima, ako zelene i nezrele banane stavite u frižider, verovatno će tako i ostati. Pored toga, prerano hlađenje banana može uništiti banane i izazvati „povrede od hladnoće“. Na niskim temperaturama, proces zrenja banana se usporava ili čak zaustavlja, zbog čega će imati gorak ukus.

Da li se banane mogu zamrznuti?

„Da, i trebalo bi! Smrznute banane izblendirajte u blenderu i dobićete slatku i kremastu bazu za smuti ili sladoled od banane. Samo sačekajte da banane potpuno sazre pre nego što ih zamrznete, jer hladnoća zamrzivača prestaje proces zrenja je najbolje oguliti i iseći na kolutove pre zamrzavanja i, ako je potrebno, skinuti kolutove zamrznutih banana“, savetuje nutricionistkinja.

