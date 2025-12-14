Genijalan trik: Savršeno jaje na oko bez ulja i tiganja, gotovo za 2 minute

Jaje na oko je nešto čemu svi pribegavamo kada nam treba brzinski doručak.
Ali, ako ste ikada pokušali ispeći jaje u tiganju bez ikakve masti, a da se pritom ne zalepi sve, onda vam to sigurno nije pošlo za rukom.
Dakle, svi smo uvereni da je bez masnoće i dobrog tiganja gotovo nemoguće ispeći savršeno jaje, piše Mirror.
Ali šta ako postoji način da se pripremi pečeno jaje bez ičega od toga – uključujući i tiganj?
Za pečenje jaja bez masnoće pa čak ni suvišnog suđa potrebna su vam samo 2 papirna tanjira i mikrotalasna.
Sve što trebate učiniti jeste da razbijete dva ili najviše tri jajeta na jedan od tanjira, a zatim poklopite drugim tanjirom i stavite u mikrotalasnu pećnicu. Za minut i po na temperaturi od 800-1000 W imaćete pečena jaja i nećete požaliti.
Ovaj savet je podelila Rose Reisman koja kaže da više ne peče jaja na standardan način, a prenosi Večernji list.
„U redu, ne želite koristiti tiganj? Nema problema.“
Rose je zatim u svom video klipu pokazala kako je neverovatnom brzinom ispekla jaja bez tiganja i ulja.
@rosereisman
So you want to fry eggs and either don’t want to get the kitchen dirty/ maybe you’re travelling and don’t have a pan? No problem! Give this hack/ recipe a try!🍳 #rosereisman #friedeggs #microwavehack #fyp
