Genijalan trik: Savršeno jaje na oko bez ulja i tiganja, gotovo za 2 minute

Svi smo uvereni da je bez masnoće i dobrog tiganja gotovo nemoguće ispeći savršeno jaje, ali to nije tačno

Jaje na oko je nešto čemu svi pribegavamo kada nam treba brzinski doručak.

Ali, ako ste ikada pokušali ispeći jaje u tiganju bez ikakve masti, a da se pritom ne zalepi sve, onda vam to sigurno nije pošlo za rukom.

Dakle, svi smo uvereni da je bez masnoće i dobrog tiganja gotovo nemoguće ispeći savršeno jaje, piše Mirror.

Ali šta ako postoji način da se pripremi pečeno jaje bez ičega od toga – uključujući i tiganj?

Za pečenje jaja bez masnoće pa čak ni suvišnog suđa potrebna su vam samo 2 papirna tanjira i mikrotalasna.

Sve što trebate učiniti jeste da razbijete dva ili najviše tri jajeta na jedan od tanjira, a zatim poklopite drugim tanjirom i stavite u mikrotalasnu pećnicu. Za minut i po na temperaturi od 800-1000 W imaćete pečena jaja i nećete požaliti.

Ovaj savet je podelila Rose Reisman koja kaže da više ne peče jaja na standardan način, a prenosi Večernji list.

„U redu, ne želite koristiti tiganj? Nema problema.“

Rose je zatim u svom video klipu pokazala kako je neverovatnom brzinom ispekla jaja bez tiganja i ulja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com